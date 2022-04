Neli sammu, kuidas enda piire kehtestada

Sul on vaja piire, et:

kaitsta ennast ja oma elu;

valida, kuidas oma aega ja energiat kasutada;

lasta endal suhelda ja panustada tervislikul määral.

Piiride seadmisel:

Keskendu sellele, mis on sinu jaoks vajalik - ära tekita teises süütunnet!

Ole teise suhtes aus - seleta oma tegevuse tagamaad.

Räägi rahulikult ja kindlalt.

Nelja sammu piiri mudel:

1. Seleta inimesele, mis sinu jaoks ei sobi.

2. Palu neil selles osas oma käitumist muuta.

3. Too välja senisel viisil jätkamise tagajärjed.

4. Rakenda tagajärgi.

Selle mudeli tuummõte on see, et liiguksid sulle sobimatute asjade pärast hädaldamiselt nõudmiste esitamiseni sulle meeldivate asjade eest. Eesmärk ei ole teises inimeses süütunnet tekitada.

Oletame näiteks, et sul on sõber, kes hilineb pidevalt kokkusaamistele. See ajab sind närvi, saad vihaseks või hakkad muretsema, et midagi on sõbraga juhtunud. Lõpuks, kui ta kohale jõuab, eelistaksid, et sa poleks kunagi nõustunud temaga kokku saama. Sa ei ütle talle midagi, aga oled tusane ja karistad teda järgmise tunni vältel kerge külmusega. Tegelikult ta meeldib sulle, mistõttu unustad kohtumise alguse kuskil tunni aja pärast ära ja suudad õhtu meeldivalt mööda saata. Siis see juhtub uuesti. Ja uuesti! Sel korral sa plahvatad, öeldes, milline isekas lehm ta on ja kui halvasti end tema pärast tunned ning annad mõista, et ta peab selle sulle kuidagi tasa tegema, enne kui su väärtusliku andestuse välja teenib.

Okei, ülestunnistuse aeg: see olin mina ja see, kuidas mina asju lahendasin. Ma ei teinud vahet sellel, kuidas ma tahaksin, et asjad oleksid, ning sellel, kuidas nad "olema pidid". Sellel sõbral polnud teiste sõpradega kohtumisel mingit probleemi, sest neil kõigil oli aega ja täpsusesse suhtumine sama kui temal. Minu jaoks see ei sobinud.