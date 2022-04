Loomus ja Eesti Vegan Selts koguvad toiduaineid Lvivi vegan kogukonna supiköögile

Toiduaineid Lvivi ootame nii Tallinnas, Tartus, Viljandis kui ka Pärnus. Tallinnas on kolmel päeval võimalik toit tuua Loomuse kontorisse, teistes linnades on kokkuleppel. Ostame osa toitu ka ise, mille jaoks võib Loomuse kontole annetada lisades ülekande juurde selgitus.

"Meilt on palju küsitud kuidas saaks ukrainlasi ja ukraina loomi aidata," ütles Loomuse juhatuse liige Anu Tensing. "Me kõik tahame aidata, aga meie põhiküsimus on olnud, kuidas. Märkasime Lvivi vegan kogukonna abipalvet aidata nende peetavat supikööki, kus pakuvad süüa nii vabatahtlikele, sõduritele kui ka põgenikele. See on hea võimalus toetada nii Ukraina inimesi, sh neid, kes põgenevad koos oma lemmikutega, kui ka aktiviste, kes igapäevaselt loomade eest seisavad," lisas Tensing.