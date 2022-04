Teadlased kirjutasid tulnukatele uue sõnumi

Galaktika Laterna (BITG) nime kandev sõnum on uusversioon 1974. aastal valminud Arecibo sõnumist. Kuna viimase valmimisest on möödunud pea pool sajandit ja tehnoloogia on vahepeal kõvasti edasi arenenud, pidasid teadlased loogiliseks seda ajakohastada. California Tehnoloogiainstituudi astrofüüsiku Jonathan Jiangi juhitud töörühma uus sõnum ootabki nüüd avaldamiseks retsensioone, vahendab Gizmodo.