NÄDALA TAROSKOOP 4.04-10.04 | Võid minna vastuollu ümbritsevate ootustega

Nädala kaartideks on ülempreestrinna ja sauade seitse . Sind ootab ees aeg, kus peab eelkõige usaldama iseennast ja oma sisetunnet. Praegu ei saa käia mööda traditsioonilist ja sisstöötatud rada, mis on ümbritsevate poolt aktsepteeritud ja heaks kiidetud. Sa pead endasse vaatama ja oma südame järgi tegutsema. See võib kohati tähendada ka vajadust astuda vastu teiste ootustele või mingitele kirjutamata reeglitele. Sa pead julgema enda ja oma vajaduste eest seista.

Tööalaselt on nüüd kätte jõudnud aeg, et midagi juurde õppida ja uusi töövõtteid omandada. Sind ootavad ees väljakutsed ja vajadus end tõestada. See ei peaks sind muretsema panema, sest oled oma ülesannete kõrgusel ja suudad kõigega, mida ette võtad, hakkama saada. Raha osas on hea aeg ette võtta pikaajalise kestvusega investeeringuid.