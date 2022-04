Ilona Karula: kes on alfa mehed ja alfa naised?

1. Alfa tähendab eneseteadlikku, iseseisvat ja tegusat inimest, kes domineerib enda, mitte teiste elu üle. Seega nii alfa meeste kui alfa naiste näol on tegemist inimestega, kes teavad mida nad tahavad ja on suunatud oma eesmärkide saavutamisele teisi kahjustamata. Alfa mehed ja naised on iseloomuga inimtüübid, kes läbi eneseteostuse ehitavad üles oma karakterit, mitte oma ego.

2. Alfa mehed hoolitsevad alati oma naiste ja laste eest ega jäta neid kunagi hätta, isegi kui ette tuleb lahkuminekuid. Alfa mehed võtavad isaks olemist väga tõsiselt ning nende eneseväärikus ei luba oma isadusele kunagi häbi teha.

Alfa naised hoolitsevad alati oma pere ja kodu eest isegi siis kui nad on tööalaselt edukad. Alfa naised on perenaise rollis kuningannalikud, kellele on omane luua kodus nii esteetilist ilu kui head meeleolu. Nad tegelevad oma lastega ning on õppinud keskmisest paremini süüa valmistama.

3. Alfa mehed ei kuluta aega selfide tegemisele ega pane oma piltidele filtreid. Alfa mehed ei pruugi alati olla ilusad, aga nad on hoolitsetud ning neil on müstiline aura, mis muudab nad ligitõmbavaks ja vastupandamatuks.

Alfa naised ei näe kunagi odavad välja. Nad kannavad alati ilusat pesu, isegi kui keegi peale nende enda seda ei näe. Kunstküünte, juukse- ja ripsmepikenduste paigaldamise asemel valivad nad iluteenuste hulgast mõne luksusliku näohoolduse, depilatsiooni või massaaži, sest nad teavad, et inimene, kes tunneb ennast oma kehas hästi, sellel läheb elus paremini.

4. Alfa mehed on kuningad, mitte serenaadi laulikutest printsid valgel hobusel. Nad on sündinud valitsejad, kes oskavad valitseda olukorda, oma finantse, perekonda ja emotsioone.

Alfa mehed ei pea vajalikuks madalda kedagi, et seeläbi ennast kõrgemale tõsta. Kui neil teise kohta midagi head öelda pole, siis nad pigem vaikivad. Päris kindlasti nad ei klatši, sest see on nende jaoks ebamehelik tegevus.