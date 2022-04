Nartsissist: sa oled loll ja hull!

Ta väljendab enda hirmu sinust ilma jääda.

Nartsissist on hirme täis aga ta on õppinud neid varjama ja hoopis ise Sind hirmu tundma panema. See annab talle kontrolli Sinu üle.

Ta väljendab enda ebakindlust ja madalat enesehinnagut.

Nartsissist teab, et ta on ebakindel ja loob seda nüüd Sinus, et enda enesehinnangut tõsta- Sinu madaldamise kaudu.

Ta tegelikkuses ei usu, et ta väärib Sind ja Sinu headust.

Nartsissist hoiab Sind endale lähedal läbi manipulatsiooni, mitte läbi siira armastuse - ta ei tea, mis see on. Ta pole seda kunagi tundnud ega oska ka seda pakkuda.

Ta tahab sind endast emotsionaalselt sõltuvaks teha.

Nartsissisti külm relv on Sinu "emotsionaalselt nõrgad kohad"- ma pole piisav/ ma pean armastuse välja teenima/ ma päästan Sind/ ma tõestan, et ma olen hea inimene/ ma elan Sinu elu, siis ma saan kiita ja tunnustada / kardan, et mind ei taheta, hüljatakse/ kas minus on midagi viga.

Ta tahab Sind Sinus endas kahtlema panna.

Kahtlema panna Sinu enda väärtustes ja tõekspidamistes, et Sa enda energia, mõtted, teod suunaksid Nartsissistile - hakkaksid elama tema elu.

Ta tahab oma käitumisega ja väljendamisega - "Sa oled hull ja loll!" - enda võimu näidata ja Sind alandada MANIPULATSIOONIGA.

Mida nartsissist enda sõnade taga peidab ja kuidas ta Sind lollitab?

Nartsissisti kõige hävitavam relv, mida ta Sinu vastu kasutab, on HIRM.

Kui Sa oled maha surutud ja ärevas seisundis, hoiab see Sind tema külge haagituna. Ta imeb Sind energiast ja usust endasse tühjaks, ning sellega hoiab ta Sind endaga ühenduses, et Sind kontrollida ja Sinuga manipuleerida.

Miks nad seda teevad?

Vastus on lihtne. See kehtib kõigi nartsissistide kohta - see paneb neid ennast tähtsana tundma. See toidab nende ebakindlat ja tühja sisemist MINA.

See tähendab, et nende EGO toitub sõna otseses mõttes SINU hirmudest ja valust - see on vaimne vägivald.

Näe temast läbi!

Siit algab sinu teekond teadlikkuse ja õnne suunas.