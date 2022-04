Aprillikuu taevased liikumised ja energeerilised muutused

Nüüd aga tuleb prioriteediks seada oma tõelised tunded ja olemus, armastada end ise sellisena nagu sa oled ning loobuda sõltuvuslike järeleandmiste tegemistest enda kahjuks ja elamisest teiste meele järele. On aeg puhastuda nii hingeliselt kui ka kehaliselt.

Tervet aprillikuud iseloomustab uue loomingulise laine käivitumine, uus hoog, inspiratsioon ja värsked visioonid, millel on vägi nihutada teadvustasandeid nii isiklikus, kollektiivses kui ka planetaarses plaanis. Sisse voolab puhast, heledat ja värsket energiat, armastust, valgust ja senisest avaramaid ideid. Eriti võimsalt kogeme avardumist aprilli teisest nädalast alates ja seda energiat jagub terveks kuuks ning kauemakski. Kuu üldine tonaalsus on emotsionaalne, tõenäolised on igasugused Vee elemendiga seonduvad liikumised, sealhulgas ka pingete vabanemine läbi pisarate. Seega, luba endal nutta, see puhastab. Aprillis nutetakse tõenäoliselt nii kurbusest kui rõõmust, kaastundest ja hingeliigutusest kui ka kergendusest, lase kõigel voolata. Ka kõikvõimalikud veeprotseduurid on aprillis erakordselt tervistavad. Samuti tasuks aidata puhastuda oma kehal, juues iga päev piisavalt puhast vett, et mittevajaliku kehast välja viia ja rakke uue energiaga kosutada.

Täiskuu on 16. aprillil kell 21:55 Päikesega Jääras ja Kuuga Kaalude märgis. See on küllaltki pingelise energiaga Täiskuu, mis toob pinnale kõik muundamist vajava. Tähtis on püsida maandatuna ja kasutada Kaalude energiat, et luua tasakaalu reageerimise ja keskmes püsimise ning vajalike piiride seadmise ja liigse enesekaitse vahel.