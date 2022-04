Alkeemia lugemisnurk | Alexis Varnum : mehe ja naise erinevus uues reaalsuses

Mees tuleb siia, et tegutseda, ja on keskendunud sellele, mida ta teeb. Samas ta toetab oma tegevusega perekonda ja sõpru - see on tema sisemine vajadus. Mehele on vaja selgelt mõista anda, et ta on tähtis ja vajalik, et ta on vastutav ja kõik see tuleb tema tasakaalustatud meesenergiast, mitte kohusetundest. Mehe eesmärk on olla teistele kasulik. Kui see puudub, siis mees pole endas kindel, elu ei too tulemusi. Pole oluline, kas ta on vajalik emale, perele, lastele või sõpradele, mehe hinge arenguks on oluline, et ta tunneks ennast kaitsjana. Õnnelik mees tunneb sellest rahuldust. Mehe armastus, hoolitsus ja heldus ei ilmne mitte emotsioonides ja sõnades, vaid konkreetsetes tegudes. Naised ei oska seda sageli vastu võtta, kuna ei armasta ega väärtusta ennast.