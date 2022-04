ALKEEMIA TAROSKOOP APRILLIKS | Mis ootab sind ees armastuse, töö ja tervise osas?

Tervis. Praegu peaksid pigem tähelepanelik olema ning jälgima nii oma toitumist kui ka töö- ja puhkerežiimi. On võimalik, et kipud pisut üle pingutama soovist olla tubli. Ära piitsuta end takka, kui tunned, et oled väsinud. Suhtu endasse hoolivalt ja hoolitsevalt.

Küllus. Elu majanduslik pool pakub sulle sel kuul põhjust rahuloluks. Sinu tööd hinnatakse ja tunnustatakse. See kajastub ka su finantsolukorras. Praegu on hea aeg investeerimiseks või mõne suuremat sorti tehingu tegemiseks, kuna võid saada korralikku majanduslikku kasu.

Armastus. Võid tunda, et pikaajalises suhtes olles on esmane kirg hakanud tasapisi jahtuma. Nüüd oleks viimane aeg see uuesti ellu äratada, teha üheskoos midagi romantilist ja väljaspool tavalist igapäevarutiini. Kui oled vallaline, siis peaksid jälgima, et sa ei läheks üksildastel hetkedel lohutust otsima ekskallima juurest ega looks suhet kellegi sellisega, kes sulle pikemas plaanis midagi ei paku.

Küllus. Rahaasjad võivad venida ja võtta loodetust kauem aega. Kui teed tähtsaid ja suuri summasid puudutavaid tehinguid, siis usu ainult kindlaid fakte ja ära mine kaasa illusioonidega. Tööalaselt võid tunda, et sind ümbritsev õhkkond on närviline ja ebaselge. Säilita rahu, sest peagi asjad rahunevad ja selginevad.

Armastus. Sel kuul võivad sind vaevata kahtlused, et kas oled oma südameasjades ikka õigel teel. Kui tunned, et oled kellegagi koos pelgalt seetõttu, et sa ei taha üksi olla, siis peaksid järele mõtlema. Tee endale selgeks oma väärtused ja teadvusta enda õigust olla tõeliselt õnnelik. Sa väärid enda kõrvale sellist inimest, kes sind täiendab ja toob su päevadesse siirast rõõmu.

Tervis. Kipud olema pinges ning kimbutada võivad ka unehäired. Sinu jaoks on kõige olulisem vähendada stressitaset. Kui suudad lõõgastuda ja oma meelt rahustama õppida, siis märkad, et nii mõnigi tervisehäda hakkab justkui iseenesest leevenema.

Armastus. Sa ootad muutuseid ja arenguid ning oled igati valmis selleks, et armuelus uuele tasandile liikuda. Kõik asjad ei saabu alati just sel hetkel, kui sina seda soovid. Seega ära sunni kedagi ega midagi tagant, vaid ole kannatlik. Kõik juhtub täpselt siis, kui selleks on õige aeg. Tee oma elus muutustele ruumi ja mõtle positiivselt, see aitab unistustel täituda.

Armastus. On aeg oma partnerlussuhtesse rohkem tasakaalu tuua. Kui üks osapool panustab kõvasti rohkem kui teine, siis hakkab mingi hetk harmoonia kaduma. Praegu joonistuvad väga jõuliselt välja just need kohad, mida tasub parandada ning kus peaks teineteisele rohkem vastu tulema ja vajadusel ka abikätt pakkuma. Kui oled vallaline, peaksid jälgima, et sa ei „hindaks raamatut kaante järgi", st et ära lase end esmamuljest eksitada. Anna endale aega inimesi paremini tundma õppida.

Küllus. Töö- ja rahaasjades ootab ees soodne aeg. Sulle antakse külluslikult, et katta oma vajadused. On põhjust rahul olla ning tunda tänulikkust. Nüüd võid just tänu headele suhetele leida võimaluse liikuda karjääriredelil edasi või saad hea soovituse, kuidas teenida lisaraha või tasuvalt investeerida.

Tervis. See, kuidas sa ise endasse suhtud, kajastub praegu väga jõuliselt sinu vaimses ja füüsilises heaolus. Hoolitse enda eest ja lase ka teisel soovi korral sind poputada. See, et julged oma vajadused esiplaanile seada, ei tähenda, et sa teiste suhtes hoolimatu oled. Vastupidi, kui hoiad enda karika täis, suudad ka teisi vajadusel toetada ja aidata.

Kaksikud (22. mai - 21. juuni)

Armastus. Südameasjades tasub olla rahulik ja kannatlik. Ära sunni midagi tagant, sest kõik, mis on ette nähtud, jõuab sinu juurde just sobival hetkel. Sinu ülesandeks on tekitada oma ellu ruumi, kuhu mahuks partner ja teie ühine elu ning keskenduda sellele, et sa tunneksid end harmoonias ja tasakaalus olevana. Nii saad pakkuda partnerile tõeliselt ja ausalt oma hinge ja südant.

Küllus. Tööelus võib ette tulla pingeid, seega on oluline leida endas sisemine tasakaal ja enesekindlus. Sul tuleb enda huvide eest seista ning näidata end parimast küljest. Rahaasjade osas kipud muretsema, kuid see ei lahenda midagi. Pigem tee endale selge ülevaade kuludest-tuludest ja võimalusel vähenda väljaminekuid.