APRILLI ENERGIAD: luba oma ellu muutumist ja arengut!

Praegu toimuvad protsessid puudutavad kõiki inimesi ja kõik muidugi sõltub inimese enda valikutest. Need muutused puudutavad mitte ainult inimesi, vaid ka egregorid ja nende piirid lahustuvad, valjad nõrgenevad. Nende protsesside mõju kajastub ajatajul. Võib tunduda, et aeg on seisma jäänud ja siis järsku hakkab liiga ruttu jooksma. Sa mõtled, et on teisipäev, aga on juba neljapäev. Hommik võib venida ja järsku avastad, et juba õhtu käes.

Samas toimuvad protsessid ei võimalda hästi asju planeerida. Näiteks kui teed remonti ja tahad seinad valgeks värvida, poole tunni pärast tahad hoopis seinad roheliseks maalida, päeval kollaseks ja õhtul siniseks. Sellised kiired otsuste muutmised hakkab toimuma ka tööalaselt ja muudes tegevuses. Koosolekul olete otsustanud ühte, aga pärast ülemus ütleb, et teeme hoopis teisiti.

Samas asjad võivad muutuda nii, et sõda nimetatakse rahuks ja rahu nimetatakse sõjaks. Võimalik, et kohtud inimestega, kes päevast-päeva räägivad ühte ja sama ning nad mitte kuidagi ei muutu, sest on nii surmkindlad oma tõdes. Ära hakka midagi tõestama, luba neil selles olla.

Igapäevases elus Sa võid järsku märgata, et on muutunud Sinu lähedased, töökaaslased, partnerid ja naabrid. Nad võivad käituda imelikult. Ka Sinul võivad juhtuda ootamatud ja imelikud asjad. Seega kui näed ebaadekvaatset inimest, siis on parem temaga mitte vaielda.