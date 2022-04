Kuuloomine Jäära märgis on kevade ja uue astroloogilise aastaringi esimene noorkuu, mis toob kaasa eriti väeka ja algatusliku energia

Kuuloomine aitab tuua pinnale meie sisemised jõuvarud, mida kasutades saame aimu oma tõelisest eesmärgist siin maailmas. Praegune periood pakub eelkõige uut ja värsket tunnetust . Nüüd saavad paljud teemad lõpuks selgemaks ning inimesed tunnevad, et justkui mingi vabastav energia oleks õhus, mis laseb kergemalt hingata. Mõtted ja teod on nüüd konkreetsemad ja kantud kindlast eesmärgist.

Jäära sodiaagimärki loetakse kogu sodiaagiringi esimeseks märgiks ning kuna kuuloomine toimub just selles märgis, siis tähistab see uue suure tsükli algust. Käesolev Kuu faas on suurepärane selleks, et asuda reaalselt tegutsema. Universum annab lisaks omapoolse jõu, mis laseb sul tunda end enesekindla ja motiveerituna. Asu tegutsema ja võta vastutus oma elu ja enesetunde eest oma kätesse.