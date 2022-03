Me oleme Pavlovi koerad, aga meil on võimalik valida oma väärtused

Ivan Pavlov oli esimene, kellel õnnestus juba 19. sajandi lõpus kirjeldada füsioloogilist reaktsiooni seosena. 1904. aastal Nobeli meditsiinipreemia saanud Pavlov oli füsioloog, kelle kuulsas katses raputati koerale keele peale hakkliha ja samal ajal helistati kellukest. Kui koer oli selle reaktsiooniga harjunud, piisas ainult kellukese helistamisest, et tal käivituks süljeeritus.

Robustselt väljendudes oleme meie oma lihtsate reaktsioonidega endiselt Pavlovi koerad. Maitsev toit ajab meil suu vesiseks ja juba ainult hambaarsti mainimine tekitab külmavärinaid.

Tänapäeva elu on muutusi täis. Inimene peab pidevat võitlust, püüdes mõista kogu teabetulva, mis mõjutab teda rohkem kui kunagi varem inimkonna ajaloos.

Seoseid kujuneb pidevalt, ja samamoodi nagu Pavlovi koeral on nende taustal bioloogilised instinktid (me toetume endiselt samadele primitiivsetele meeltele, näiteks lõhnade, värvide ja maitsete suhtes). Nagu ma eelmises peatükis mainisin, on meil peale individuaalse kogemuse loodud seoste ka meie ühiskonna kultuur ning sellega seotud reeglid ja moraal. Tundub, et tänapäeval mõjutab kultuur seoseid tugevamini kui varem.

Milline seos on siis õige ja milline vale? Paljude meelest ei peaks hambaid võib-olla pesemagi. Kas hambaaukude teke on tõepoolest hammaste pesemata jätmise tagajärg? See ei olegi nii lihtne küsimus, nagu arvata võiks.

Põhjuslikkuse ehk põhjuse ja tagajärje otseste seoste mõistmise ja korrelatsiooni ehk asjade tunnetatud samasuste üle on peetud tuliseid vaidlusi sama kaua, kui statistikaga on tegeldud.

Teadus püüab esitada tuleviku sündmuste ja nende tagajärgede tõenäosusi. Nende tõenäosuste valguses võime öelda, et hammaste pesemata jätmine suurendab suus elavate bakterite Streptococcus mutans hulka. Ja just need bakterid on süüdi hambavaaba lõhkumises.