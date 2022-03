Häirijatest vabanemine: vähem on rohkem

"Me täidame oma väärtuslikke tunde tähenduseta sammudega - see on paljude inimeste lemmiknarkootikum," jätkas miljardär. "Intellektuaalselt saame aru küll, et ei tasu aega raisata nullväärtusega tegevustele, kuid emotsionaalselt on raske kiusatusele vastu seista. Oleme nende konksu otsas. See käitumine läheb nii mõnelegi organisatsoonile maksma miljardeid dollareid kaotatud tootlikkuse ja puuduliku kvaliteedi arvelt. Nagu ma varem juba mainisin, teevad inimesed oma töös rohkem vigu kui kunagi varem, kuna nad pole seejuures tõeliselt kohal. Rumal tehnoloogia kasutamise viis on nende tähelepanu röövinud ja hindamatu keskendumisvõime pantvangi võtnud, mis läheb neile maksma võimaluse töötada parimal moel ning luua endale parim võimalik elu."

"Miks?" imestas kunstnik, kui üks delfiin neist graatsiliselt mööda ujus. Ta tegi uskumatult kõrge hüppe ja lausa neli pööret, enne kui vette tagasi plartsatas. Mr Riley näis selle üle rõõmustavat. "Olen väga rahul, et õppisin ära, kuidas muutuda imemagnetiks," sosistas ta enda ette. "Ma ei suuda ära oodata, kuni saan ka neile kahele õpetada, kuidas seda teha." Siis jätkas ta loenguga. "Arenenud meditsiinitehnoloogia päästis mu elu, kui ma haige olin," selgitas miljardär. "Igal juhul on hästi kasutatud tehnoloogia erakordne asi. Kuid mulle teevad muret kõik need rumalad viisid, kuidas inimesed seda rakendavad. Paljud suurepärase potentsiaaliga inimesed kannatavad keskendumisraskuste all, kuna on oma töö- ja eraelu täitnud kõikvõimalike vidinatega, mis neid muudkui segavad ja kübermüra tekitavad. Kui tahad võitmisele pühenduda, siis võta eeskujuks mineviku suured meistrid ja muuda oma päevad lihtsamaks. Lihtsusta. Jäta alles vaid tõeliselt oluline. Muutu puristiks. Vähem on tõepoolest rohkem. Keskendu ainult paarile projektile ja tee neid tõeliselt hästi, selle asemel et jagada oma tähelepanu paljude vahel. Sul pole vaja palju sõpru, küll aga võiksid sidet nendega sügavamaks muuta, et suhted muutuksid rikkalikumaks. Ära võta vastu kõiki küllakutseid, piira oma vabaajategevusi ning võta ette vähem raamatuid, aga loe neid põhjalikult, selmet paljusid teoseid vaid pealiskaudselt sirvida. Keskendumine ainult kõige tähtsamale ongi see, kuidas profid võitjaks tulevad. Lihtsusta. Lihtsusta. Lihtsusta." "Ära tegele aja haldamisega, vaid võta sihiks keskendumine ja selle valdamine," lisas miljardär. "Meie ülestimuleeritud maailmas on see hea põhimõte, millest lähtuda, kui tahad saada tõeliselt suureks."