Neli väga olulist unenäoteemat, millele võiksid kindlasti tähelepanu pöörata!

Ühel või teisel viisil on lõksusoleku unenäod alati sõnumid, mis kutsuvad sind kasutama oma väge. Abiks on ka väike samm! Kasulik vastumürk lõksusolekutundele on hakata lihtsalt oma häält kasutama. Rääkida, mis tekitab sulle selle tunde, ja nimetada piiranguid. Teata valju häälega, mida sa eelistad kogeda, ning asu tegutsema. Lõksusoleku vastandpoolus on seotud avardumise, kergustunde ja vabadusega. Unenäod rannast, mängulisusest ja vabadusest tekitavad hea tunde. Ma tean, et olen emotsionaalse avardumise seisundis, kui näen spontaanselt unes, et reisin välismaal. Ma armastan uurida, niisiis tundub avardumisunenägu mulle imeline. Vahel saabuvad need unenäod ei tea kust ja teinekord on seotud kohaga, kus sa parajasti oled. Mõlemal puhul kannavad need tavaliselt ajastuse sõnumit: sa tunned elu avardumist ärkvelolekus ning usud, et see on ka tulevikus võimalik, hoolimata su praegusest olukorrast. Teine selge märk on see, et mida iganes sa oma ärkvelolekuelus ette võtad, see toimib või hakkab varsti toimima - niisiis jätka! Avardumisteema võib sulle näidata ka teed, kuidas vabaneda mõnes raskusest või piiratud olekust. Seda esitatakse sümbolite kaudu, näiteks võid näha unes ahelate purunemist või avastad uue toa ja ukse. Hoolimata unenäo sisust on tegevus selge: vabane piirangutest ja ava uks avardumisele.