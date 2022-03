Alexis Varnum: Muutused emotsionaalses seisundis on vältimatud, kui oled vaimse arengu teele astunud

Aga mis siis, kui tunned, et oledki rahulik siis, kui teistele tundub, et maailm lendab vastu taevast? Kui oled endaga tegelenud, siis Sinul võib olla seisund, kus tundub, et puuduvad emotsioonid toimuva suhtes. See tähendab, et Sinu sisemine seisund on tasakaalus, emotsioonid on balansis ja Sa oledki sirges selges seisundis. Keegi vaatab eemalt ja võib öelda või mõelda, et oled ükskõikne ja kalk, sest Sinu emotsioonid on rahulikud, nad ei oma lainetust ja tumedaid toone. Kahjuks meie ühiskonnas on normaalne, kui Sa reageerid jõuliselt toimuvale ja lisaks ka näitad seda välja, et teised näeksid. Kui solvatakse. siis Sa lähed kohe tigedaks, kui on toimunud tragöödia, siis Sa kohe nutad, kui midagi toimub teise inimese elus, siis Sa tunned pikalt kaasa või kohe kiirustad päästma. Ja selline massiline kurbus lisaks peab ka väljenduma Sinu näol kurva grimassina. Nagu Sa ei tohiks vaadata positiivsusega ja säravate silmadega tulevikku, selle tõttu, et käesoleval hetkel toimuv on kohutav.