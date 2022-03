Rollimängud: ego mitu nägu

Mõned egod panevad kuulsuse otsinguil toime kuritegusid. Nad püüavad tähelepanu kurikuulsuse ja teiste inimeste hukkamõistu kaudu. "Palun öelge mulle, et ma olen olemas, et ma pole tähtsusetu," näivad nad ütlevat. Seesugused patoloogilised ego vormid on vaid normaalse ego äärmuslikud variandid. Ohvriks olemine on väga levinud roll. Sedakaudu otsitav tähelepanu on kaastunne, haletsus või teiste huvi minu probleemide, "minu ja mu loo" vastu. Enda ohvrina nägemine on osaks paljudest egokesksetest mustritest - näiteks kurtmine, solvumine, viha ja muu säärane. Olles kord juba samastunud looga, kus olen võtnud enesele ohvri rolli, ei taha ma loomulikult, et see lõpeks. Nagu teab iga terapeut, ei soovi ego oma "probleemidele" lõppu, sest need on osa tema identiteedist. Kui keegi minu kurba lugu kuulata ei taha, võin seda oma peas ikka uuesti jutustada ja endale kaasa tunda. Nii saan samastuda kellegagi, keda koheldakse ebaõiglaselt elu või teiste inimeste, saatuse või Jumala poolt. See määratleb minu enesekujutluse, teeb minust kellegi, ja see on kõik, mis egole oluline.