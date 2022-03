Selleks, et tunda end tõeliselt vabana, pead tegelema oma sisemisele valule otsa vaatamisega

Kui sa teed midagi selleks, et valu vältida, siis juhib valu su elu. Hirm mõjutab kõiki su mõtteid ja tundeid. Hakkad nägema, et iga käitumismuster, mis põhineb hirmu vältimisel, avab tegelikult hirmule ukse. Kui kardad tõrjutust ja seetõttu lähened inimestele sooviga võita nende heakskiit, siis kõnnid sa õhukesel jääl. Polegi muud vaja, kui et keegi vaatab su peale veidi viltu või ütleb midagi valesti ja juba sa tunnedki tõrjutuse valu. Mõte on selles, et kuna sa lähenesid kellelegi juba vastava eelhäälestusega, toimub kogu teie suhtlus tõrjumise veerel. Ühel või teisel viisil leiavad sinu poolt kogetavad tunded tee tagasi sinu tegude motiivini.

Psüühika ongi valu vältimisele üles ehitatud ning selle tulemusena on ta vundamendiks hirm valu ees . See ongi psüühika olemasolu põhjus. Et sellest aru saada, pane tähele, et kui sinu jaoks on tõrjumine probleem, siis kardad sa olukordi, mis seda põhjustada võivad. See hirm muutub osaks sinu psüühikast. Isegi kui tõrjumist põhjustavad olukorrad tegelikult väga harva aset leiavad, pead sa hirmuga eemaletõukamise ees kogu aeg tegelema. Nii me loomegi valu, mis kogu aeg olemas on.

Kuna valu on südame tuumas, siis kiirgab see väljapoole ja mõjutab kõike, mis sa teed. Kuid see valu ei sarnane füüsilise valuga, mida sa oma kehalt sõnumitena saad. Füüsilist valu tunned sa ainult siis, kui midagi füsioloogiliselt valesti on. Sisemine valu on alati olemas, see on kõige all, mõtete ja tunnete kihtide alla peidetud. Tunneme seda kõige rohkem siis, kui me süda mäsleb, näiteks kui maailm meie ootustele ei vasta. See on sisemine, psühholoogiline valu.

Niipea kui oled võimeline häiringutega silmitsi seisma, märkad sügaval oma südame tuumas valukihti. See valu on nii ebamugav, nii väljakutseid täis ja nii destruktiivne, et terve oma elu oled sa seda valu vältinud. Terve sinu isiksus on üles ehitatud sellele, kuidas olla, mõelda, tegutseda ja uskuda nii, et seda valu vältida. Kuna valu vältimine ei ole sul valukihist sügavamal paiknevat iseenda olemuse kihti uurida lasknud, siis kui sa lõpuks otsustad valuga tegelema hakata, toimub tõeline areng.

Sinu teod on seotud valu vältimisega ning sa tunned seda seost oma südames. Valu tuleb südamest. Seepärast sa end päev läbi nii häirituna tunnedki. Sügaval sinu südames on valu tuum. Sinu iseloomujooned ja käitumismustrid tegelevad selle valu vältimisega. Väldid valu, hoides oma kaalu teatud vahemikus, kandes teatud riideid, rääkides teatud viisil ja valides teatud soengu. Kõik, mis sa teed, toimub valu vältimiseks. Kui tahad selles veenduda, siis lihtsalt vaata, mis juhtub, kui keegi su kaalu mainib või su riideid kritiseerib - sa tunned valu. Igakord kui teed midagi valu vältimise nimel, ühendab see miski sind potentsiaaliga seda välditavat valu tunda.

Kui sa ei soovi tegeleda valuga kuni selle tuumani välja, siis parem oleks, kui see, mis sa valu vältimiseks teed, ka töötaks. Kui peitud tiheda sotsiaalse suhtluse taha, siis põhjustab sulle valu mis iganes asi, mis su enesehinnangule hoobi annab, näiteks kui sind mingile üritusele ei kutsuta. Ütleme, et sa helistad sõbrale, et teda kinno kutsuda ning sõber ütleb, et tal on kiire. Mõnele inimesele teeb see haiget. Tunned valu, kui sõbrale helistamise põhjus oli valu vältimine. Ütleme, et sa lähed õue ja hüüad oma koera: "Hei, Spot, tule siia!", kuid koer ei tule. Kui põhjus, miks sa Spoti hüüdsid, oli talle söögi andmine, siis paned sa lihtsalt kausi maha ning lased tal süüa, millal iganes ta seda tahab. Aga kui sa hüüdsid Spoti sellepärast, et sul oli raske päev ja siis Spot ei tulnud, siis tunned sa valu. "Ma ei meeldi isegi koertele."

Miks peaks koera mittetulemine südamevalu põhjustama? Miks peaks põhjustama valu see, kui sõber ei saa täna kinno tulla, kuna tal olid muud plaanid? Miks see valu teeb? Sellepärast, et sügaval sinu sees on valu, mida sa läbi pole töötanud. Sinu katsed seda valu vältida on loonud kihtide kaupa tundlikkust, mis kõik on peidetud valuga seotud.