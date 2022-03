NÄDALA TAROSKOOP 28.03-3.04 | Leia tasakaal rahutute olude keskel

Tervise osas peaksid olema tähelepanelik ja kuulama oma keha. Võid tunda, et oled tavalisest enam väsinud ning soovid rohkem puhata, niisama olla või magada. Ära tunne end sellepärast halvasti, luba endale ilma süümepiinadeta puhkamist ja lõõgastumist, seda vajab nii sinu füüsiline kui vaimne pool. Võid kogeda ka unetuse ilminguid, kus hoolimata sellest, et ei oled väsinud, ei suuda sa uinuda või ärkad öösel korduvalt. Proovi igapäevaselt värskes õhus liikuda ja oma mõtetel puhata lasta. Kui peas kipuvad keerlema negatiivsed mõtted või meeleolu kipub langema, siis kasuta kasvõi positiivset enesesisendust. Kiida end väikeste edusammude eest ja leia igast päevast midagi, mille üle tänulik olla.

Tööalaselt ootab ees palju tegutsemist, viimasel hetkel toimuvaid muutusi, ootamatuid keerdkäike ja situatsioone, mis võivad su plaanid korralikult sassi lüüa. Võid sattuda ka intriigidesse või arusaamatuste vahele, kus sind sunnitaks ühe või teise osapoole kasuks otsustama. Katsu säilitada erapooletus, kuni sulle ei ole täielikult selge, milles on probleemi põhjus. Rahaasjade osas peaksid olema väga tähelepanelik, sest asjad võivad kiiresti muutuda ning see võib muuta ka sinu majanduslikku seisukorda.

Südameasjade osas peaksid endale kõigepealt selgeks tegema, kus sa hetkel seisad, mida tunned ja mida suhetelt/armastuse teemalt üldse ootad. Sinu ees võib olla kaks valikut, mille suunas edasi liikuda. On sinu valik, kas sa teed otsuse või jätad valiku saatuse hooleks. Ka see on tegelikult otsus. Suhetes võib ka ette tulla pingeid ja arusaamatusi ning neid ei tasuks kindlasti vältida ja ignoreerida. Kui on olemas teemad, mis häirivad, siis tuleb need selgeks rääkida. Armastusele tuleks aega võtta ja pühenduda, sest kõige muu elulise kõrval kipuvad vahel südameasjad tagaplaanile jääma.

Nädala kaartideks on müntide kaks ja mõõkade kaks. Sind ümbritsevad rahutud olud. Elu tõusud ja mõõnad joonistuvad selgelt välja ning toovad endaga vajaduse teadlikult elu juhtimine oma kätte võtta. Ei tasu oodata, et küll mured iseenesest mööduvad ja asjad laabuvad. Selleks, et midagi muutuks, pead sa iseenda sees leidma selguse, mida sa soovid, kuhu edasi plaanid liikuda ja mida saad juba tänases päevas ära teha selleks, et oma ellu rohkem meelerahu ja tasakaalu tuua.

Nädala kaart on sauade kümme. Sa kannad oma õlgadel iseenda võetud koormat, mille raskus võtab enamuse sinu tähelepanust endale ning ei lase sul ümbritsevat maailma adekvaatselt hinnata. Leia võimalus sulle muret tegevast situatsioonist välja pääsemiseks või võta aeg maha, et mõista, mis on reaalne olukord, millised on sinu võimalused, kus sa hetkel seisad ja mida sa elult tahad.

Nädalat iseloomustab armastajad. Esiplaanil on jõuliselt armastuse ja suhetega seotud teemad. Nüüd on aeg valikute tegemiseks. Selleks, et saada midagi või kedagi, pead sa loobuma oma elus millestki muust. Kõike lihtsalt ei saa ja kõike pole ka vaja. Mõtle enda jaoks selgeks, mis või kes on see, mille poole su süda tõeliselt igatseb.

Nädala kaart on narr. Hoia nüüd silmad lahti! Ära lase mööda võimalusest end seiklustesse kaasa haarata. Ole julge ning löö kaasa ettevõtmistes ja projektides, mis tunduvad võibolla esmapilgul pöörased, kuid hiljem saad nentida, et ette võetu oli vägagi väärt, et selles osaleda ja enda jaoks uusi kogemusi ammutada.

Nädala võtab kokku sauade kuus. Nüüd saad tunda võidurõõmu. Sinu eesmärgid täituvad ning sa tunned, et panustatud aeg ja energia ei ole maha visatud, vaid on end kuhjaga ära tasunud. Ära nüüd peatu, vaid jätka ikka samas vaimus. Sellega kindlustad, et sinu eesmärgid jäävad ka pikaks ajaks püsima.

Nädala võtab kokku kaarik. On hea aeg oma elus muutuste tegemiseks. Jätad vana, tuntud ja turvalise perioodi selja taha ning oled valmis tervitama uuendusi oma elus. Ära ainult hinda oma jõudu ja oskusi üle, liigu edasi tasa ja targu ning anna endale aega uute oludega kohaneda. Nii väldid segaseid tundeid ja kiirustamisest tulla võivaid vigu.

Vähk (22. juuni - 23. juuli)

Nädalat iseloomustab maailm. Nüüd on mingid olulised protsessid ja arengud jõudnud sinu jaoks lõppfaasi. See võib tuua kaasa ka nukravõitu lahkuminekuid, kuid üldplaanis on need elu loomuliku käigu ja arengu osa ning neid ei tasu võtta nii negatiivselt. Pea alati meeles, et kui mingid uksed sinu elus sulguvad, siis avanevad peagi uued.

Lõvi (24. juuli - 23. august)

Nädala kaart on karikate üheksa. Sind ootab ees nädal, mis toob kaasa mingi soovi või unistuse täitumise. Kui oled midagi väga oodanud, siis nüüd tasub sul end valmis panna, sest sinu ellu saabub loodetu. Praegu on sinu jaoks ka üleüldiselt unistuste mõttes hea aeg, pane oma soovid universumi poole teele.

Neitsi (24. august - 23. september)

Algavat nädalat iseloomustab mõõkade kümme. Nüüd oled muutuste tuultest kantud. Sinu elus on nii mõndagi, mis hakkab oma aega ära elama ning millest võiksid vabaneda. Muutused ei ole kerged ja oluline roll on siin sinu enda valikutel ja meelestatusel. Kui klammerdud tuttava ja turvalise külge ning väldid iga hinna eest muutusi, siis ei saa ka sinu elus midagi paremaks minna. Õpi lahti laskma ja võta kõik uus, mis saabub, vastu avatud meelega.

Kaalud (24. september - 23. oktoober)

Nädala võtab kokku saatan. Sel nädalal tasub hoolikalt jälgida, et sinu moraalne tugevus ja veendumused ei laseks sul sattuda kiusatustesse, millele järgi andes võib sind hiljem tabada suur pettumus ja kahetsus. Sa tunned, et pole oma otsustes läbinisti vaba ja sõltumatu. See tunne on petlik, sest tegelikult oled ainult sina ise see, kes oma elu kulgu kontrollida ja suunata saab.

Skorpion (24. oktoober - 22. november)

Nädalat iseloomustab karikate neli. Sa pole oma eluga päriselt rahul ja paljuski on see põhjustatud sellest, et keeldud roosasid prille eest võtmast ning reaalsusele näkku vaatamast. Sa soovid oma unistustest iga hinnaga kinni hoida ning kasvõi jõuga end nende suunas suruda. Võibolla tasuks sul enda jaoks selgeks mõelda, mille nimel sa tegutsed ning kas see, mille nimel hambad ristis vaeva näed, teeb sind ikka õnnelikuks.

Ambur (23. november - 21. detsember)

Nädala kaart on müntide rüütel. Oled nüüd valmis korralikult panustama, et saavutada endale seatud eesmärke. Suudad end sundida ületama suuri takistusi, kuid ära unusta, et hambad risti ainult tulemusele orienteerudes ei saa sa nautida teekonda selleni. Katsu olla pisut paindlikum ja leida viise, kuidas kogu protsessi ka nautida.

