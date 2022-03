Pereterapeut Katrin Saali Saul: kärgpartnerite abieluga võiks pigem oodata, kui kiirustada

Ärge abielluge enne, kui laps(ed) on teie kärgperega kohanenud. Ja uus partner lapsega samuti. Eriti puudutab see just last või lapsi, kelle põhikodu on teie kärgperes. Laske vähemalt ühel aastaringil tiir peale teha, aga paar aastat on veel parem. Kärgpere esimesed aastad on kohanemise tõttu keerulised ja mitmed neist ei pea vastu. Mis siin ikka lahutuste statistikat veel kõrgemale tõsta, kui ta meil Eestis juba on.

Teise ringi edu esimese ringi ees põhineb partnerite suuremal teadlikkusel ja isiksuslikul küpsusel. Teise ringi ebaedu üheks suuremaks põhjuseks (aga kindlasti mitte ainsaks) on esimese ringi lastega seonduvad probleemid. Kui liigselt kiirustada ja kui laste lõimumine kärgperesse pole veel jõudnud toimuda, võib abielu lõigata veel kord lapse hinge, tekitades temas hirmu, et eriline suhe oma vanemaga on ohus või võib katkeda.

Võib tunduda, et mida see abielu nüüd ikka muudab, igapäevaselt elame juba ju koos. Täiskasvanuile annab abiellumine kindlustunde vastastikuse pühendumise kohta. Lapsele võib mõju olla suisa vastupidine. Mitmed uuesti abiellujad räägivad, et see rituaal mõjutas nende last ja mõnikord ka nende suhet lapsega. Kui see abielu pole plaanitud just praktilistel kaalutlustel, on mõlemal partneril kuskil kõhus ikka mõni liblikas elevust üles lehvitamas. Kui laps pole aga veel psühholoogiliselt valmis ja ta ei suuda vanemaga kaasa rõõmustada, võib talle vanema rõõm ja elevus hoopis tuska valmistada.

Abiellumise rituaali käigus jäävad kõlama sõnad: "Te olete edaspidi teineteisele kõige tähtsamad!" Lapse peas võib see mõte aga tekitada küsimust: "Aga mina? Kas mina olen ikka ka veel tähtis? Kas Sa armastad mind edaspidi ikka ka?"