Täna õhtul tähistatakse üle maailma "Maa tundi"

"Maa tunni" (Earth Hour) idee sai alguse 2007. aastal Sydneys ja levis juba järgmisel aastal paljudesse teistesse linnadesse, nii et traditsiooni alguseks võib lugeda aastat 2008, kui tunniks ajaks lülitati välja paljude maailmakuulsate ehitiste valgustus. Nüüdseks on aktsiooniga liitunud enam kui kümneid tuhandeid linnu, mistõttu on "Maa tund" kõige massilisem keskkonnakaitse aktsioon meie planeedil.