KUULA ALKEEMIA PODCASTI! Anneli Urge "Teraapilised vestlused"| Filosoof ja taroloog Ravi Ramlov: meile on vajalik usu säilimine inimkonda

Elu mõte on elada võimalikult autentselt ja püsida oma isiklikul unikaalsel teel. Inimesel endal tuleb elu jooksul välja selgitada, mis on täpselt tema tee ehk mis eesmärki ta siia maailma teostama tuli ja seda järgida. Pärispatt on just see, et me pole inimestena niipalju iseenda peremehed, et minna selles suunas, kuhu meie enese tahtmine meid viib. Vaenulikus keskkonnas on inimesel kaks valikut: kas kohaneda või saada rohkem iseendaks. Kui erinevate teedega inimesed kõrvuti satuvad, hakkab vastastikune hõõrumine.