Märtsi lõpp toob kaasa uut energiat ja laseb haarata elu ohjad enda kätte

Kuu lõpuni valitsevad soodsad tingimused lepingute allkirjastamiseks ja heade otsuste tegemiseks. See on kindlate tulemuste ja heade saavutuste aeg, mis võib väljenduda ka tervenemiskriisi läbimise ja selguse saabumisena. Nii mõnigi sisemine lahing saab võidetud ja selge ning eluterve talupojamõistus juhib meid siit rahumeelselt ja kindlalt edasi uute horisontide poole.

Märtsi lõpudekaadi energiad aitavad meil ka näha, kus on oma elus tarvis vastutus ja juhtimine enda kätte tagasi võtta, et jõuda soovitud sihile. Selle asemel, et oodata teisi, oodata võimalusi või panna oma jõud millegisse väljaspool iseennast, pakutakse meile nüüd energiat, mis võimaldab oma vägi tagasi võtta ja teadmist, et meil on alati olemas see, mida edasi liikumiseks vajame.