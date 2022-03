40 asja, mida ma oleksin soovinud 40-aastaselt teada

Oleksin soovinud 40-aastaselt teada:

1. Et perekond, lilled ja jalutuskäigud metsas toovad mulle palju rohkem õnne, kui autod, käekellad ja majad seda kunagi teha võiksid.

2. Et füüsiliselt supervormi jõudmine mitmekordistab mu loomingulisust, tööviljakust ja heaolu märgatavalt.

3. Et inimene, kelle sa endale kaaslaseks oled valinud, on sinu edu (või läbikukkumiste), rõõmu (või viletsuse) ja rahuliku meele (või muretsemise) peamisi allikaid.

4. Et ma teen parimat tööd, kui töötan hotellitubades ja lennukites, mitte kontorilaua taha aheldatuna.

5. Et kaunid sõprussuhted on hindamatud aarded. Ja et vanad sõbrad on kõige väärtuslikumad.

6. Et taevased jõud aitavad neid, kes end ise aitavad. Seega anna endast parim ja lase kõrgematel jõududel ülejäänu eest hoolitseda.

7. Et sind maha tegevad inimesed on vaid märk sinu edu kasvamisest.

8. Et prioriteedid, mida pidasin nooruses kõige tähtsamaks, on tegelikult püüdlused, millest ma küpses eas kõige vähem huvitatud olen.

9. Et vaikus, liikumatus ja üksindus moodustavad magusa muusika, mis Muusat kõige paremini peibutab.

10. Et väikesed igapäevased võidud, mida teostatakse sisseharjutatud järjekindlusega pikema aja jooksul, viivad pöördeliste tulemusteni.

11. Et kui ma ei saanud, mida soovisin, siis juhtus see põhjusel, et universumil oli mõttes midagi palju paremat.

12. Et hirmul olemine tähendab lihtsalt, et sa kasvad. Ning et sage ebamugavus on hind, mida sul tuleb kiirenenud edusammude eest maksta.

13. Et kui sa armastuse nimel kõik kaalule paned ja see läbi kukub, pole tegu luhtumisega, sest kõik armastuslood on tegelikult kangelaslood. Kui süda kasvab, pole see iial raisatud vaev. Mitte kunagi.

14. Et usin töö, mida ei sega mure tasu pärast, on täpselt see käitumine, mis toob tasu.

15. Et see, et keegi lihtsalt vananeb, ei tähenda üldse, et ta kasvab.

16. Et elul on hiilgav tagasisidesüsteem, mis näitab mulle, mida ma teen õigesti - selle kaudu, kus mul hästi läheb. (Ja parandama pead seda, mis sulle nördimust valmistab.)