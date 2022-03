Avesta aasta: toimub palju huvitavaid muutusi, lahinguid ja võitlust õigluse eest

Avesta aasta algas sel aastal 21. märtsil, kell 6.20. Aasta 2022-23 on seotud Kšatra Vairja, taevaste sõdurite juhiga, kelle ülesanne on võidelda Angra Mainju ja tema pimedusejõudude vastu. Aasta tootem on gepard. Gepardi käitumist on peaaegu võimatu ennustada, seega saab konkreetseid prioriteete seada ainult aeg. Siiski on oluline meeles pidada, et riskide võtmine ei tohiks olla vastuolus moraalikontseptsioonidega. Pettuste või teiste huve eirates on edu saavutada raske, kirjutab numeroloog Kai Tamm.