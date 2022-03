Kas oled näinud tõusulaine-unenägu? Sellel on kindel tähendus!

Oma uurimistöödes lugematute patsientidega avastas ta, et inimesed, kes on läbi elanud trauma oma ärkvelolekuelus, näevad sageli teatud tüüpi unenägu, mille ta nimetas tõusulaine-unenäoks. Üldiselt ei tähenda tõusulaine unenäos konkreetselt seda, et traumaatiline sündmus uuesti läbi mängitakse. See on seotud meie võimega luua uus kujund, mille ülesanne on aidata juhtunu emotsionaalselt vastu võtta, tuues esile valitsevaid emotsioone ja tundeid, mis takistavad igapäevaelu.

Tõusulaine teeb iga inimese abituks, niisiis pole asi hirmu võitmises, vaid pigem sellega tegelemises ja selle kogemises või taaskogemises, tundes haavatavust, mis on teatud mõttes kasulik.

Unenägija saab sellest teadlikuks ja tegeleb sellega, mida ta tunneb. Niisiis, kui oled näinud tõusulaine-unenägu, on see selge märk, et tuleb suhtuda endasse kaastundega ja vaadata, mis vajab tervendamist. Samuti võib olla kasulik otsida professionaalset abi, et tervenemisprotsessile kaasa aidata.

Kui sa oled hirmunud trauma otsesel tagajärjel, siis palun tea, et su unenäod ei taha sulle haiget teha! Sinu meel pole sinu vastu. Kogu su olemus püüab seda kohutavat sündmust mõtestada ja selle käigus saada tagasi heaolu. Sinu unenäod võtavad sellest tervenemisprotsessist aktiivselt osa.

Veelkord, unenägu toob meie tähelepanu keskmesse hirmutavad ja ülevoolavad emotsioonid - mis tahes vajalikul viisil - selleks, et saaksime need transformeerida paremaks. Minu jaoks pole üllatav, et seda tüüpi unenägudes on sage motiiv üleujutav vesi, sest kui oled abitu, siis sind sõna otseses mõttes ujutavad üle emotsioonid, millest pole pääsu.

Tervenemine peitub selle emotsioonivoolu vallapäästmises, et neid emotsioone kehasse ei ladustataks. Oluline on tuua oma unenäomaterjal päevavalgele, mõeldes, mille sa oled läbi elanud ja kuidas sa end tegelikult tunned. Sul pole vaja seda protsessi üksi läbida - küsi abi ja toetust. Tea, et tervenemiseks on mitmeid teid ning sa saad jälle kogeda rõõmu ja heaolutunnet.