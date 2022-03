Ligi 90 protsenti Eesti inimestest tarbib liiga palju soola

Praeguseks selgunud esmased tulemused näitavad, et soovituslikust normist rohkem tarbib soola ligi 90 protsenti eestimaalastest. Samal ajal on inimeste hinnang oma soolatarbimisele oluliselt optimistlikum: just õiges koguses tarbivad enda arvates soola kaks kolmandikku vastanutest.