Ohumärk on ohumärk. Ära ignoreeri seda, mida sa näed ja tunned!

Vaata, sina ja mina oleme mõlemad head, usaldavad, korralikud ja hoolivad inimesed. Ja kuna me oleme head, usaldavad, korralikud ja hoolivad inimesed, siis arvame, et kõik, kellega me äris ja isiklikes suhetes läbi käime, toimivad samamoodi. Aga see lihtsalt pole tõsi.

Inimtaju oluline lõks on arvamine, et sina näed maailma samamoodi nagu kõik teised. Ja sa võid sattuda väga suurde hätta (millest välja saamine võib võtta aastaid), kui astud lõksu, et näed teisi sellisena, nagu sina neid näha tahad, olemata endaga täiesti aus ja nähes neid sellisena, nagu nad tegelikult on.

Enesepettus võib maksta sulle varanduse. Endale valetamine, sest sa soovid uskuda, et oled leidnud inimese, keda sa alati töötajaks, sõbraks või armsamaks tahtsid, võib murda su südame, tuua õnne asemel ängistuse ja hävitada meelerahu (kõigist kõige kallim kulu). Igaveseks. Kui sa pole ettevaatlik.

Mina olen parandamatult lootusrikas. Ma leian loomulikult ja vaikimisi inimestes parimat. Saksa luuletaja Johann Wolfgang von Goethe kirjutas: "Käitu inimestega, nagu nad oleksid need, kes nad olema peaksid, ja sa aitad neil muutuda selliseks, millised nad suudavad olla."

Ma olen andnud endast palju-palju aastaid parima, et olla truu tema sõnadele. Inimesed tõepoolest ületavad ennast, et sinu eeldustele vastata. Tihti. Aga mitte alati. Mõned inimesed meie seas on väga tugevalt kahju saanud. Neid on - üldiselt mitte nende enda süü läbi - traumeerinud karmid sündmused, neile on arme jätnud kohutavad tragöödiad ja hiiglaslikke haavu vajutanud ootamatud reetmised. Nad väärivad meie mõistmist, kaastunnet ja häid soove. See ei tähenda aga, et sinu valgustatud isiklikes huvides oleks valida neid äripartneriks või lähedaseks sõbraks või abikaasaks. Sest tugevalt vigastatud inimesed teevad tihti ka teistele inimestele tugevalt viga. Ja sügavates piinades inimesed võivad põhjustada ka sulle sügavaid piinu.