Tehismõistus taastab vana-kreeka tekste

Mida kõike tänapäeva tehisintellekt ei suuda? Nüüd on ajaloolaste ja tehisintellektiteadlaste koostöös loodud algoritm, mis suudab restaureerida vana-kreeka tekste 72-protsendise täpsusega. Seda pole küll 100 protsenti, kuid puhtalt inimtööjõu tulemustega võrreldes on see ikkagi väga suur edasiminek, vahendab Novaator.err.ee.