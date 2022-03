Nõiduslike ruunide ürgne vägi

"Ruunid on nõidade ja šamaanide ürgsed sümbolid, mis kirjeldavad reaalsust, igaüks omamoodi. Head ruuniteadjad mõistsid inimese elu kui saatuse kangast, mida inimene kujundas oma tegudega. Kui sinna õieti ja olemuslikult põimida ruunimärke, võib saada soovitud tulemusi: edendusi, häid suhteid, rahu, tervist.

Mida arenenum on inimene, seda korrastatum on tema vägi ümbritseva keskkonna suhtes. Seda enam saab ta oma saatust ise kujundada. Ruunide ja sinu vahel tekib side. Selleks, et see toimima hakkaks, tuleb ruunide olemust sügavalt mõista ja tunda," räägib Leesoja nõid Thule Lee, kes on juba kolm kümnendit ilmaruumi olemust ja toimimisi ruunide abil lahti seletanud.

"Ruunimärgid on nõiduslikud. Kuid veelgi enam on seda hingeseisund, mis ruunide panekul tähtsust omab. Julgus, õige aeg, häälestus, koht ja vaba seisund on vaid vähesed omadused, mida sellel puhul peab teadma. Igaüks ei omagi väge ruunidega tegelemiseks. Miks? Sest ruunid on seotud elu ja surmaga. Teed märgi valesti või tõmbad kellegile ruuni, kuid ei oska taotlust teha või ei tea kuidas seda muuta ning siis on oht suurem kui kasu," tõdeb Erik Grünberg, keda võib tänu tema rikkalikule ruune ja nende ajalugu puudutavale infopagasile omamoodi runoloogia professoriks pidada.

"Kandes kuskilt toodud või kingitud ruunimärki pead teadma selle tähendust ning ka ruuni väge ja võimalikke kaasnevaid ohte. Teades iga üksiku ruuni omadusi ja koostoimet, tunnetades, milleks on sul jõudu - kas ruuniloitsuks, kirjaks või hoopis õhku tehtud märgist - saad ruunigega omaseks, need hakkavad sinu heaks tööle. Sa saad luua teadlikult oma maailma. Sellist maailma, mis on nii paljutahuline ja väega, et nõiad ja šamaanid "puresid" selle teadmist elu lõpuni," sõnab ruuninõid Thule Lee.

Kolm kümnendit koos ruunidega