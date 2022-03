NÄDALA TAROSKOOP 21.-27.03 | Hea aeg oma elus muutuste tegemiseks

Nädala kaartideks on sauade paaž ja karikate üheksa. Sinus on soovid, plaanid ja unistused. Isegi teotahe on olemas, kuid ometi on miski, mis takistab sinu edasiliikumist. Need on sinu sisemised ebakõlad, päästikud ja mustrid, millesse sa oled jäänud piisavalt tugevalt kinni ja mis ei lase sul oma võimalusi täiel määral näha ega ära kasutada. Vaata endasse ja ole enda vastu aus. Mõnest mustrist suudaksid sa soovi korral väga edukalt välja murda, kui end vaid piisavalt kokku võtaksid. Nüüd on sul olemas energia ja võimalus, kuidas oma elus positiivseid muutusi hakata ellu viima.

Südameasjade osas on hea aeg. Kui oled vallaline, siis võib sinu ellu ilmuda keegi, kes on sinust huvitatud. Sellest ei pruugi välja kasvada midagi pikaajalist, kuid kui soovid oma ellu pisut sära ja vaheldust, siis tasub seda uut tutvust nautida. Kui sul on partner olemas, siis võite soovida üheskoos midagi uut proovida, mis murraks rutiini ja tooks uusi erutavaid elamusi. Praegu tuleks tähelepanu pöörata ka sellele, et sinu hinges ja südames oleks tänulikkus. Nii selle üle, mis sul olemas on, kui selle üle, mida oled elus saanud kogeda. Kui soovid oma ellu suurt armastust ja õnne, siis on tänulikkus sellele heaks pinnaseks.

Tööalaselt on ees ootamas väikesed muutused ning praegu tasub ka veidi uusi asju katsetada ning isegi mõõdukalt riskida. Sa saad oma tegemiste ja panuse eest kiita ning tunned, et sind tõesti hinnatakse. Võid kohati tunda, et pead küll tavalisest pisut enam pingutama, kuid sa oled oma ülesannete kõrgusel. Raha osas võid saada mõne hea uudise, olgu selleks siis palgatõus, lisaraha teenimise võimalus, või mõni hinnaline ja väärtuslik kingitus.