Teadlikest valikutest elus

Vahel imestatakse, et kuidas jõuan paljude asjade ja hobidega tegeleda ning oman teadmisi erinevates valdkondades. Selle peale on mul ainult üks vastus. Juba noorest east on mul harjumus kasutada oma aega selliselt, mis mulle kasu toob, uusi teadmisi annab, hingelist naudingut pakub ning arendab, kirjutab Ilona Karula oma kodulehel Algolemus.com.