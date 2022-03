KUULA ALKEEMIA PODCASTI | Anneli Urge "Teraapilised vestlused" #10 - Vähiärevusest vabaks

Keemia-ja kiiritusravi arst Maigo Riener kinnitab, et tema eesmärk on patsiente terveks ravida, mitte neid juba ravi algusest peale leinama hakata.

Vähk on eluea pikenemisega kaasnev haigus ja Eesti inimeste oodatav eluiga ongi juba märkimisväärselt pikenenud - meestel ca 74,4 ja naistel 82,8 eluaastat.

Dr. Rieneri kabinetis on diagnoosišoki saanud patsientidele kõik emotsioonid lubatud. Patsiendi meelerahu taastub tema teadlikkuse kasvades, mistõttu püüab dr. Riener alati luua inimesele realistliku pildi tema haigusest ja ravivõimalustest ning kummutada kõikvõimalikud vanad vääruskumused, mis meie kollektiivsesse alateadvusse salvestunud.

Arsti ülesanne on anda otsustusõigus patsiendile enesele, sest ravitulemustest huvitatud ja oma elu üle kontrolli omav inimene teeb tervenemise eesmärgil arstiga igakülgset koostööd.

Paralleelselt onkoloogilise raviga soovitab ta oma patsientidele mitmekülgset elukvaliteeti toetavat ravi, sest ravi kvaliteedimarkeriks on inimese kvaliteetsed elupäevad. Ka mindfulness on tänapäevase vähiravi oluline osa.

Füsioterapeut Reio Vilipuu selgitab, miks taastusravi tuleks alustada juba enne onkoloogilise ravi algust. Oluline on inimesed liikuma saada ja nende kehaärevust vähendada. Suur tähtsus on ka valuravil, sest keegi ei pea valu kannatama.

Kummutame toitumisega seotud müüdid. Mõistlikus koguses tarbitud suhkur ja punane liha on igati kasulikud ja ainuüksi aluselise dieediga vähi vastu ei saa. Samuti leiab kinnitust, et massaaž, jooga ja võimlemine, mis loovad inimestele heaolutunde, vähi metastaseerumist ei põhjusta. Müütidest tuleb lahti öelda, et mitte ennast ära kaotada!