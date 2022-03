Hiina täheteadlased leidsid Linnuteelt üle poole tuhande hajusparve

Tähti on taevas mõnikord lausa parvekaupa, mõned parved kerajamad, teised hajusamad. Meie Linnutee galaktikas on seni teada olnud natuke üle tuhande hajusparve, nüüd aga on Hiina astronoomid kosmoseteleskoobi Gaia kogutud andmeid läbi tuhnides tuvastanud neid veel üle viiesaja juurde, vahendab Novaator.err.ee.