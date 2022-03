Kas tahad teada, mida Sinu unenäod tähendavad?

Unenägu äratab sinus vajaduse laskuda (sümboolselt: lift kukub kiiresti madalamale) oma psüühe sügavustesse. Sul on võimalik üles leida mis tahes uskumused, mis sind tagasi hoiavad. Kui sa seda teed, siis võimaluste uksed avanevad - ja liftiuksed ilmselt samuti. Su unenägu juhatab sulle kätte püsiva tee, et liiguksid edasi - otsides üles mis tahes probleemid, mida sa ei pruugi olla endale teadvustanud. Aga sa võid näiteks näha unes, et oled lillepoes ja kavatsed osta roose, ent miskipärast lahkud sealt kimbu pikkade moonidega. Sa oleks tõesti roose tahtnud, aga selle asemel said kimbu moone. Suur pettumus! Selle unenäo kontekstis sümboliseerivad moonid hirmu kogeda "pika mooni sündroomi". Väljendit "pikki moone maha lõikama" kasutatakse (eriti Austraalias ja Uus-Meremaal) nende kohta, kes solvavad või püüavad kuidagi madaldada inimesi, kes on väga edukad. Lilled sümboliseerivad selle unenäo sõnumit. Toimuv näitab sulle erinevust selle vahel, mida sa tahad (roosid) ja mida sa tegelikult koged (moonid). See fakt, et soovid osta roose, aga äkki ilmneb midagi (väljaspool su teadvust), mistõttu jäävad sulle moonid, näitab kahte asja. Esimene on see, et sulle ei kingitud lilli. Sa läksid neid hankima. Ehk et unenägu on sellest, mis on sinu kontrolli all. (Kui keegi oleks sulle unenäos lilli kinkinud, siis oleksid tõenäoliselt tegelenud mingi suhteprobleemiga.) Teiseks näitavad need unenäokujundid - kuidagimoodi lõpeb lillede ostmine moonidega -, et järelikult juhtus midagi väljaspool su teadvust, kuna tulemuseks oli see, et said lilled, mida sa ei tahtnud.