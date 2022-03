Alkeemia lugemisnurk | Robin Sharma: Mitte korras olla on okei

Meie tsivilisatsioon üritab meile maha müüa mõtet, et kui me pole naerusuised ja rõõmsad ning kui koerakutsikad ei tantsi ning vikerkaared ei vooga veatute päevade aknaruutudesse, siis on meiega midagi valesti. Mina olen õppinud järgmist: tõsimeelselt elatud elu nõuab mõistuspärane olemise asemel võitlusväljale jõudmist, mitmekordseid õnnekatsumisi, mitmesuunaliste teekondade ette võtmist, kenakest hulka tõuklemist ning reetlike vete kohal tormituultega mäslemist.

Mulle pakuvad keerulistel päevadel innustust Iiri näitekirjaniku George Bernard Shaw' järgnevad sõnad: "Mõistlik mees kohaneb maailmaga enda ümber. Ebamõistlik mees püüab järjepidevalt kohandada maailma enda järgi. Seega sõltuvad kõik edasiminekud ebamõistlikust mehest."

Samuti olen ma mõistnud, et just nende raskete ja tormiliste aegade tõttu, mida me kõik kannatama peame, suudame tegelikult täielikult kogeda heade aegade rõõme, kui nood kohale jõuavad. Ning kohale jõuavad nad alati - isegi siis, kui paistab, et mitte.

"Me ei suudaks kunagi õppida julgust või kannatlikkust, kui maailmas valitseks ainult rõõm," õpetas meile Helen Keller. Pean tunnistama, et kui asjad ei lähe mulle meelepärases suunas, võib see tunduda ebameeldiv. Ma ei naera sama tihti ja muretsen rohkem. Ma pole sama tegus või loominguline. Mul pole samasugust lopsakat tööviljakust ning ma ei jõua ligi samasugusele sisemisele tulele. Siiski olen ma õppinud, et end mitte täiesti korras tunda on täiesti okei. Et kui me ei suuda olla argipäevaselt töökad, mida enamik meist väärtustab, edendame selle asemel hingelist töökust.

Keeruline päev minapildile on samas oivaline päev hinge jaoks. Tagasilangus, võitlus ja peataolekusse kinni jäämine kuuluvad inimene olemise juurde - neid ei peaks kunagi kuulutama "halvaks" või "valeks". See on vaid vajalik vahepeatus teekonnal, mida meil kogeda tuleb. Sellel sõidul, mida me nimetame eluajaks.