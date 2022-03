Kuidas mõjuvad täiskuu ja kevadine pööripäev igale sodiaagimärgile?

Kaljukits (22. detsember - 19. jaanuar)



Nüüd peaksid olema tööalaselt väga tähelepanelik, et mitte teha valesid otsuseid või investeeringuid. Samuti ei tasuks täiskuu perioodil kiirustada midagi tagant ega suruda oma ideid läbi, kui ümbritsevad pole veel selleks valmis. Selle pinnalt tõuseb sinu jaoks ainult tüli.

Veevalaja (20. jaanuar - 18. veebruar)

Sinu jaoks saab täiskuuaeg olema lihtsalt suurepärane. Sa oled pingutanud, andnud endast parima ja teinud õigeid otsuseid. Just nüüd ilmub sinu ellu selle tagajärjel midagi tõeliselt suurepärast. Hoia silmad lahti!

Kalad (19. veeb - 20. märts)

Sinu roll saab lähipäevil olema rahusäilitaja. Su peres või lähiringis on keegi, kes on rahulolematu ja tekitab tüli. Sinu hooleks jääb, nagu see alati on olnud, asju siluda ning taastada harmoonia ja üksteisemõistmine.

Jäär (21. märts - 20. aprill)

See, mille saabumist sa oled oodanud, ei tule. Pead taluma viivitusi ja sellega kaasnevat pettumust. Ära liigselt masendu ega kaota lootust. Kui oskad oodata ja suudad olla kannatlik, siis saad selle, millest oled unistanud.

Sõnn (21. aprill - 21. mai)

Täiskuu võimendab sinu jaoks pettumuse tunnet. Sul on soovid ja unistused, kuid inimesed ei tule nendega kaasa. Õigemini, kuna sinu soovid on eelkõige seotud just koduse eluga, siis tunned, et partner ei paku sulle seda, mida sa tahaksid.

Kaksikud (22. mai - 21. juuni)

Sinu jaoks on saabumas suured muutused. Oled enda jaoks midagi suurt ja olulist suutnud selgeks mõelda ning teadvustad endale selgelt, et kui soovid oma ellu muutusi, siis pead hakkama ise nende saavutamiseks ka tegutsema. Kui sa ise ennast ei aita, siis ei saa sind ka keegi teine aidata.

Vähk (22. juuni - 23. juuli)

Tunned frustratsiooni ja ärevust ning see on eelkõige seotud sinu rahaasjadega. Sa ei tahaks, et oleksid oma majandusliku poolega kellegi teisega seotud ning kellestki mõjutatud, kuid just nii see on ning see paneb sind muretsema ja üle mõtlema.

Lõvi (24. juuli - 23. august)