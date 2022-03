Tsitaadipäevik | Mai-Agate Väljataga: Tähtis on olla õnnelik

1. Vaadake iseenda sisse. Tehke ringi kõik negatiivsed tunded, millega te kohtute. Tehke need ringi sellepärast, et energiad tõstavad tänapäeval koguaeg oma sagedust ja kiirust ning nad toovad teis kõik need pinnale, mis on teie sees madalama sagedusega tunded. Need on kõik need negatiivsed tunded. Tehke ennast nendest klaariks, siis te saate suurte üllatuste osaliseks.

2. Kui me avastame enda sees niisugused tunded nagu viha, alaväärsus, armukadedus, süüdiolemine, tasemel mitte olemine, ennast rumalana tundmine, siis meil on vaja aru saada, et need on ainult tunded meie sees. Tegelikkuses me oleme täiuslikud, terviklikud ja meist ei puudu mitte midagi, mis kuulub ja peab olema meie olemuses sees.

3. Kõik, mis on meie sees, on meie oma looming. Mitte keegi väljaspool meid endid ei saa me sisse istutada ühtegi tunnet, küll aga saab meis olevaid tundeid käivitada ja aktiveerida. Neid enda loodud tundevälju saame ise muuta, neil oma tähelepanu hoides.

4. Kui te ütlete teiste kohta midagi halba, siis teadke, et te ise olete seda. Me ei väljenda kunagi seda, mida me sisemiselt ise ei ole.

5. Öeldakse, et teistega võrdlemine on üks põhilisemaid kannatuse allikaid. Missuguse parameetri järgi, pagana pihta, võrdleme ennast teistega? Polegi niisugust parameetrit! Ei saa võrrelda mitte millegagi, võrdlusmomenti kui niisugust pole. Näiteks, kui palju süda armastab? Selline võrdlus ei ole võimalik.

6. Mida vihasem oled, seda rohkem on su ümber vihaseid inimesi, seda rohkem on su ümber vihaseid ja halbu olukordi ning sündmusi. Me loome 100% ise oma isikliku maailma.

7. Uhkus on enda tähtsustamine ja teistest inimestest paremaks pidamine, enda teistega võrdlemine. Ei ole paremaid ega halvemaid inimesi ega tegusid. See on meile tugevasti­ peale ­õpetatud kultuuri kontekst, et kui saavutad midagi, mis on teistest rohkem või kõrgemal, oled kohe parem. Meile on õpetatud, et kui oled saavutanud midagi, siis oled tähtis. Aga tähtis on hoopis olla õnnelik ja teha seda, mida sa ise soovid.