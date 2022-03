Elu meeldetuletused

1. Ära peta ennast neutraalsusega. Kui keegi hakkab rääkima, kuidas ta pole millegi poolt ega vastu, siis on ta enda sees salaja poole ära valinud. Neutraalsus tähendab huvi puudust, 0 punkti, mil kõik on üks ehk on ükskõik. Seni, kuni on huvi ei olda neutraalsed, vaid neutraalsust teeseldes ollakse silmakirjalikud.