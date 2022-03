Alexis Varnum: elus ei ole ettemääratust, on vaid teekond, mille sa endale valid

Kui sa tahad elada hädaorus, siis see on Sinu individuaalne valik. Igal hetkel Sa saad teha teise valiku ja öelda endale - aitab kannatustest! Sa ei pea olema suhetes, kus saad haiget, sa ei pea olema tööl, kus väikese töötasu eest teed palju tööd, Sa ei pea olema seisundis, kus Sul puudub raha arvete maksmiseks, Sa ei pea elama teiste elu selleks, et olla "hea poiss või tüdruk". Valik algab sellest, et sa esialgu teadvustad endale, millises jamas Sa istud.

Kaks suurt inimeste ärkamise lainet toimusid aastatel 2015 ja 2018. Alates aastast 2018 hingedevahelised kokkulepped on suletud, see enam ei tööta. Tuleb mõista, et kui Sa praegu kannatad, siis see on sinu enda valik. Keegi enam ei tule ega sünni Sinu perekonda selleks, et läbi kannatuste ja teiste inimeste saaksid läbida õppetunde. See on vana muster.

See on olnud uus teadvuse tase. Alates aastast 2008 enam me ei pea elama ohvri rollis. 2008 kuni 2012 on olnud võimas periood, kui me hakkasime tundma, et tahame enamat ja paljude inimeste elus on toimunud suurec muutused , kaotused ja kriisid, kuid sellised krahhid olid vajalikud selleks, et vaadata endasse ja mõista, kuhu liikuda edasi, kes ma olen, mida ma oma elus tahan, millised on minu väärtused.

Kõige selle läbi on tekkinud võimalus aidata teisi inimesi. Aidata nendel läbida oma kannatusi. Samas läbi teiste inimeste kogemuste on olnud võimalus igaühel endal tegeleda oma sisemiste probleemidega. Ja sellised pöördumised olid vajalikud Sulle (kui vaimse põllu töötajale), sest läbi nende Sa said võimaluse liikuda edasi, mõista ennast ja samas teha endaga sisemist tööd.

Hiljem on situatsioon muutunud ja tekkinud alternatiivne võimalus tegeleda karmiliste kokkulepetega läbi teenimise. Just siis hakkasid inimestes avalduma võimed, tekkisid uued esoteerilised ja maagilised suunad, paljud inimesed avastasid endas isiklikud võimed.

Varem oleme rääkinud sellest, et enne Maale tulekut Hinged on kokku saanud ja omavahel sõlminud lepped, kes millist rolli ja ülesandeid Maal täidab. Maa on kui mänguväljak ja inimesed, kes siin elavad mängivad erinevaid rolle. Hinged on teinud omavahel leppeid selleks, et õppida ja saada vajalikke kogemusi. Sellised õppetunnid me oleme saanud eelkõige läbi kannatuste.

Hingedevahelised lepped pole enam vajalikud ja seega praegu on vajalik uus lähenemine oma tegevuses, on vajalikud muutused. Inimesed enam ei taha olla vastuolus endaga, nad tahavad rohkem olla sellised nagu on ja nad ei vaja abistamist sellises mahus nagu varem.

Seega, praegu on ka palju neid inimesi, kes ei näe võimalust edasi tegeleda erinevate vaimsete ja esoteeriliste teemadega, sest kliendid on kaotanud huvi sellise tegevuse suhtes. Samas paljud spetsialistid on väsinud inimeste probleemide lahendamisest ja võivadki tunda, et nad enam ei soovi. Arenenud ja edasijõudnud valgusetöötaja näeb läbi probleemi põhjused ja ei näe probleemis probleemi, sest temale on kohe kõik selge, mis on juhtunud, miks ja milleks. Seda saab kergelt ja kiiresti oma kliendile seletada. Kuid kas inimene hakkab ennast muutma, selles on küsimus.

Vaimse valdkonna spetsialistid mõistavad, et päästmise võti on inimese enda kätes ja tema vastutab enda elu eest. Mitte keegi tema eest ei saa otsustada, mis on talle hea või halb, milline on tema tulevik, millised sündmused teda ootavad ja kui ta midagi muudab, kas see on õige mõte.

Kui varasemalt oleme otsinud endale vaimset õpetajat selleks, et areneda ja kasvada, siis nüüd mõistame, et igas sellises süsteemis on sisse kirjutatud piirangud, et mida tohib teha ja mida mitte. Ka vaimsed õpetajad annavad edasi oma sisemisi piiranguid ja raame, oma tõde, mida nad arvavad õiged olevat. Sellised õpetused aga enam ei tööta, kuna kuuluvad võõrastele inimestele.

Praegu Sul on võimalus kõigest luua see, mis töötab Sinu jaoks. Sa ei pea jälgima seda, kuidas ja mida pead tundma või nägema meditatsiooni ajal. Sina oled Sina ja kujutlusvõime võib näidata sulle midagi muud. Pole vaja istuda raamides, mine edasi, ole uurija. Selleks õpi usaldama ennast ja järgne oma südamele, see on huvitavam, kui see, et teed nii nagu teised ütlevad.

Mida rohkem sa vajad täpsust ja selgust selleks, et teha järgmine samm, seda rohkem sa istud vaid oma mõtetes ja seda suuremaks muutub takistus, et mitte kuulata oma südat. Kui Sa tahad mõista, milles on Sinu missioon ja ettemääratus, siis hakka orienteeruma vaid sellele, mis Sulle meeldib. Väldi mõtet "ma pean" . Sa "ei pea" enam midagi, sa ei pea olema teistele päästja. Ettemääratus puudub, on vaid olemas teekond, mida sa endale valid. Kui Sinu teekond on aidata inimesi, siis inimesed ise tulevad Sinu poole.

