Miks mõned mustrid elus korduvad?

Mälu on oluline, kogemine on oluline! Kui sinu teadvus märkab korduvaid mustreid unes ja ilmsi, ei teki need tühjast kohast. Selles on alati sõnum. Vahest aitavad neid korduvaid mustreid ja olukordi sinu sees lahti mõtestada teised teadvused, kes sind kas tõukavad või tõmbavad ja kelle poolt sa ise lased ennast tõugata või tõmmata, sest iga füüsilise keha teadvus on kellegi suhtes tundlik ja vastuvõtlik. Need tõukamised ja tõmbamised ei ole negatiivsed ega positiivsed, aga nende tajumine võib teadvuses vallandada emotsioonide jada, mida me tõlgendame enda jaoks just nii. Ära püüa seda tõlgendada nii, ei unes ega ilmsi, vaid saa aru, millega tegu.

Hetkede vahel on alati pausid, nn ülemineku kohad. Need sillad hetkede vahel ja nende teke on kinni taustsüsteemis, mis meid igapäevaselt ümbritseb. Sa võid olla oma kodus voodis ja näha und. Sinu keha on kodus... aga su teadvus on unenägude maailmas, kogedes seal Hetki. Sa võid olla tööl, teha tööd, aga su teadvus võib olla meeldivas mälestuses ja tegelikult oled sa oma olemusega hoopis mujal. Sa võid veeta aega inimestega, kuulates neid ja rääkides nendega, aga korraga taipad, et su teadvus on läinud uitama ja su kohaloluks on saanud mingi teine koht ja nii edasi.

Iga teadvuse elus on hetki. Hetki võib mõõta ajaühikutes ja see väärtus on muutuv ning isikliku tundega hoomatav ja nii annab iga teadvus hetkele ise väärtuse - millal see algas või lõppes. Nii toimides käimegi hetkest hetkesse.

Me mäletame eriti teravalt ja säravalt neid asju, kus on sees Hinge emotsionaalsus, sest tõelisi Igavikulisi Hetki kirjutatakse hinge emotsioonide tindiga. Nii leiabki unenägija, kes on harjunud märkama detaile enda ümber, palju rohkem mälestusi kui lihtsalt rahulikult kulgev inimene. Unenägija kogeb elus tihtipeale piltlikult öeldes 1/3 võrra rohkem teadvustatud hetki kui see, kes magab öö läbi ja ei mäleta midagi.

Olen olnud läbi oma elu "hea valikulise mäluga", kus ma mäletan asju endale kasulikus võtmes, miks mitte? Sest selline on inimloomus. Väga lihtne on eitada, sest nii on turvaline. See on kindel, see tagab harmoonia jne, aga kas see on ikka nii? Või püüame me luua endale unelaadset illusiooni elust, et värvida must valgeks või valge mustaks?

Minus toimus täna suur selginemine kogetuna läbi Teise Ise teadvuse. Läbi elu sa vahest mõtled minevikus olnud asjadest ja need tulevad uuesti ja uuesti ja siis tekib küsimus, kas see piinab sind või miks see tuleb kogu aeg esile? Iga eelnev kord ma vastasin endale, et ei, mind ei piina see, selles on minu jaoks null emotsiooni... need on lihtsalt jutud, mida me räägime iseendale oma teekonnast.

Korraga laotus mu ette lahti tõde korduvate mustrite graafikus. Nägin elu pealtvaates, kus oli üksteisest lahus olevate hetkede jada. Iga hetk oli kui lõik-episood lipukesega, koos alguse ja otsaga. Ja minu Teise Ise teadvus joonistas äkki välja elulisel ajateljel osad kohad suurte ristidega (punastega).

Kui suunasin oma teadvuse pilgu koos küsimusega nendele ristidele, mõistsin äkki, et need ristid tähistasid neid kohti minu elus, kus olin korduvalt naasnud sama mälestuse või korduva mustri võrgustiku juurde ning minus saabus selgus ja teadmine.

Elu on pidevas arengus ja edasiliikumises. Vahest juhtuvad meie elus asjad ja me ei suuda neid kohe analüüsida, kuna meil puudub võrdlus või kogemus ja samuti ka teadlikkus, et mõista toimuvat. Kui sa ei leia lahendust ja unustad selle, hakkab see sinu elus korduma, sest meie Hingeteadvus on üles ehitatud nii, et me peame saama vastused kõikidele küsimustele, kui need on tekkinud ja olulised. Ja nii pöörduski minu teadvus ikka uuesti ja uuesti tagasi, nii unes kui ilmsi hetke, mis tekitas küsimusi.

Aga iga ristike ajateljel oli alati suurema teadlikkusega ja suurema mõistmisega ja nii jõuab iga küsimärk ükskord ka vastuseni.

Vaadates suuremat pilti tagantjärgi, mõistad, et sul ei olnud tegelikult võimalustki vastata nendele küsimustele iseenda jaoks siis alguses, sellel ajahetkel, kui esmakordselt selle küsimuse püstitasid või selle keegi esitas, kuna sul puudus piisav teadlikkus selleks.

Kui sinu unne või ellu ilmuvad korduvad mustrid, siis tea, et ühel hetkel tuleb neile ka vastus. See tuleb just õigel ajal. Ühel hetkel on sinus piisavalt teadlikkust, et mõista, mis sinuga toimus, miks see toimus ja sinu sees tekib rahu. Energia sõlmpunkt, korduv muster lahustub ja sa tajud kõiksust, rahulolu, tajud seda, et kõik, mis meie ellu tuleb, tuleb eesmärgiga. Kõik, mis me läbi käime, arendab meid ja toob meisse suuremat teadlikkust.

Unenägemisteni unes ja ilmsi!

Autor: Leonhard Järvis