Seekordne täiskuu julgustab lahti laskma perfektsionismist, mis takistab elamast täiel rinnal

Täiskuu energiad pakuvad nüüd väljakutset seista sellega silmitsi ja teadvustada, kus kasutad perfektsionismi varjamiseks, enesepettusena ja edasiliikumise takistamiseks. Nüüd on aeg pöörata tähelepanu sellele, mis on. Võimalik, et teadvus kõigub selguse ja hägususe skaalal ühest servast teise, kuid just see juhib väljastpoolt abi, toetuse ja kinnituse otsimise asemel pöörduma rahu, selguse ja kindluse leidmiseks hoopis iseendasse.

Välise müra ja rahutusega kokku puutudes harjuta ennast tooma tähelepanu väliselt sisemisele. Reageerimise asemel püüa valida vaikuse loomine iseendas. Neitsi märgi mõju toob esile ka tervisega seotud teemad, seega pööra selle Täiskuu all kindlasti tähelepanu enda eest hoolitsemisele, säästa end ja püüa mitte üle pingutada. Neitsi aitab puhastuda ja taastada tervet enesehinnangut.

Täiskuu valguses tasub meenutada, et kõik pole kuld, mis hiilgab. Usalda oma intuitsiooni, see on alati su parim teejuht. Selle Täiskuu perioodil on intuitsioon tõenäoliselt eriti tugev ja aitab jõuda sügavamate mõistmiste ja läbimurreteni.

See Täiskuu, olles selle astroloogilise aasta viimane, toob võimaluse tagasivaateks, tungiva vabanemise soovi ja suurepärase võimaluse puhastada end kõigest, mida enam uude aastasse edasi kanda ei taha.

Kevadine Pööripäev on 20. märtsil, Päike siirdub Kaladest Jäära märki ja algab uus astroloogiline aastaring. Pööripäeval on päev ja öö täpselt ühepikkused ja siit edasi hakkavad päevad kasvama pikemateks kui ööd ja meie ellu tulvab aina enam valgust ja soojust. Kalade vesine, hõljuv ja eeterlik dimensioonidevaheline energia asendub Jäära optimistliku, rõõmsa ja energilise tuleenergiaga. Jäär, kui sodiaagiringi esimene märk, on täis pealehakkamist ja sümboliseerib uusi alguseid, tuues endaga lapselikku, julget ja rõõmsat tegutsemise energiat, mida peale pikka talve nii väga vajame.