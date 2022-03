Oksana Borodjanskaja: Isegi kui maailmalõpp on homme, tasub täna teha konstellatsioon

Praegu on Oksana uurinud algavat suurt sõda - just kosmilisest vaatepunktist. Ei saa öelda, et Oksana oleks siin kuidagi optimistlik - ta on saanud vastuse, et "kosmilised maletajad" tahtsid antud käigu eel anda maailmale võimalust üle saada väiklastest vastuoludest ja pidevast sõjast - nii seesmisest kui välisest. Aga inimkond on järjekordselt tõestanud, et ta pole muutumiseks valmis. Ja nii võib olla tegu täieliku restardiga - inimkond peab alustama algusest, kui ta olemasolevas olukorras ei suuda olulist kvantsammu astuda. Samas meenuvad siinkohal Martin Lutheri sõnad, et kui maailmalõpp oleks homme, istutaks ta täna ikkagi lootuses õunapuu. Oksana räägib oma visioonist asjale ka antud konstellatsioonipäeval.