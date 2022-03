Alexis Varnum: negatiivsed emotsioonid on samuti osa sinust, ära suru neid alla

On aeg vabaneda vanadest vaimsetest ideedest. Ära lahderda, mis on Sinu arvates vaimne ja mis mitte. Jah, negatiivseid emotsioone saab kasutada negatiivselt, kuid need on Sinu enda emotsioonid ja nad on tähtsal kohal kui Sa väljendad ennast. Ära keela endale negatiivseid emotsioone! Nende väljendamine aitab Sul vabaneda negatiivsest energiast. Kuid selles kõiges on tähtis see, kuidas Sa oma tigedust, viha ja raevu väljendad. Ära hävita teisi ega süüdista. Ära plahvata, sest sa võid hävitada, haiget teha ja solvata. See ei tähenda, et sa vahest ei tohi vihane olla teise inimese peale. Aga mõista, et mitte keegi peale Sinu ei kanna vastutust Sinu emotsioonide eest. Erinevus on selles, mida Sa tunned ja kuidas sa oma tundeid väljendad. Parem mine koju ja luba oma tigedusel väljuda - nuta, peksa patja, löö rusikaga vastu seina ja pärast lase lahti. Nii saad sa puhastava kogemuse või suuna oma viha energia sinna, kuhu on Sulle vajalik. Näiteks vihatunde ajal ütle, mida Sa endale tahaksid - Ma elan uues majas, uues korteris! Mul on olemas raha kõikide oma vajaduste rahuldamiseks! Pole mõtet suunata oma tigedust riigi valitsejatele, poliitikutele, varjatud jõududele, konkreetsetele inimestele, sest see on kui keeris, mis tõmbab Sind sisse ja sa pärast ei saa sellest välja. Sellistes situatsioonides vähemalt ürita enda öelda "ei, ma rohkem ei taha". See aitab mitte olla negatiivsuse allikas.