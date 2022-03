KUULA ALKEEMIA PODCASTI | Terapeut Triin Parktal: Paljud probleemid saavad alguse enese vähesest väärtustamisest

"Kui vaadata nüüd oma kliente viimase 9 aasta jooksul, siis tundub, et enesekindlus- ja armastus on üsna suureks murekohaks. Inimesed ei julge ennast väärtustada piisavalt. Ükskõik, kas inimesed pöörduvad minu poole suhete, tervise, eneseteostuse või hoopis töö teemaga, siis väga paljus taanduvad kõik need eelpool mainitud teemad enesearmastusele ja enda aktsepteerimisele. Tihti on nii, et kui inimene hakkab ennast piisavalt väärtustama ja hindama, siis kõik muu hakkab tasapisi samuti tema elus lahenema.

Inimestel on tihti selline tunne, et nad ei ole piisavad sellisena nagu nad on. See on põhjustatud nii juurtest, kultuuriruumist, ka ajaloost ja perekonna mustritest. Siinkohal tulekski tedlikult mustreid murda, et see ei läheks ühest põlvkonnast teise edasi," ütleb Triin Parktal.

"Enese armastamise ja väärtustamise vastandtunne on häbi. See on kõige madalama sageduse tunne, mida üldse võib tunda. Häbi kogemine on tihtipeale just selleks tugevaks jõuks, mis viib enda armastamise tunnet alla. Paljudel on selliseid kogemusi, kui mitte kõigil. Kõigile ei mõju need kogemused ühtemoodi ja paljudel on need mälestused niivõrd alla surutud, et neid isegi ei teadvustata, kuid ometi need avaldavad mõju," nendib saatekülaline.

Kuula pikemalt eneseväärtustamisest Alkeemia podcastist.

KUULA ALKEEMIA PODCASTI SIIT:

0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 1x 1x 0.25

0.5

0.75

1

1.25

1.5

2