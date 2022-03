Magnetväli reedab kuu varjatud mere

Ameerika teadlased on nüüd välja töötanud meetodi, mis võimaldab taevakeha magnetvälja mõõtmiste põhjal järeldada, kas ta pinna all on meri või mitte. Seda oleks aga ikka huvitav teada, sest kui kuskil juba vett on, võib loota, et võib-olla on seal ka elu.