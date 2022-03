NÄDALA TAROSKOOP 14. - 20.03 | Õhus on ärevust, pinget ja konflikte

Tervis ei pruugi sel nädalal olla kõige parem. Sa peaksid end mitte tagant piitsutama, vaid võtma võimalikult rahulikult. Lase oma meelel puhata infomürast ja pingeid tekitavatest uudistest. Luba endale midagi, millega suudad end mõneks ajaks välja lülitada, et lasta mõtetel puhata ja tunnetel rahuneda. Vaata üle oma toitumine, sest vajad nüüd võimalikult turgutavat ja vitamiinitikast kütust oma kehale. Ka une eest hoolitsemine on väga oluline. Kui vaja ja kui on ka võimalik, siis luba endale ka lõunauinak, mis kosutaks ja maandaks pisut stressi ja ärevust.

Tööalaselt tuleks nüüd hoida väga korrektset joont. Hajameelsuset või liigsest kiirustamisest võivad sisse tulla vead, mis kipuvad kalliks maksma minema. Kuna kõik on tavalisest enam pinges, siis kiputakse ka väikeste probleemide, viivituste või valearusaamade puhul jõuliselt üle reageerima. Tunned, kuidas õhus on pinget ning suhtlemine töökaaslaste ja ülemusega ei laabu sugugi ladusalt. Ka rahaliselt ei ole nädal kerge. Tunned ebakindlust oma sisstulekute osas ning muretsed, kas suudad kõik kulud, mis ette tulevad, katta.

Armastuse ja suhete osas ei saa olema kõige kergem nädal. Üles kerkivad negatiivsed tunded, väga kergesti võivad tekkida arusaamatused ja tülid. Nüüd ilmutavad end kõik kitsaskohad ja rahuldamata vajadused. Kõik see, mis on varasemalt pinna all vaikselt hõõgunud, võib nüüd lahvatada tõsiseks konfliktiks. Võid tunda, et oled pettunud, nii partneris kui ka iseendas. Seda just selle tõttu, et sa pole suutnud või soovinud oma mõtetest ja tunnetest õigel ajal rääkida. Parim, mida praegu teha saab, on jääda võimalikult rahulikuks. Ühtegi tüli ega arusaamatust ei lahendata õli tulle valades. Katsu säilitada selge pea ja hoida oma elus tasakaal.

Nädala kaartideks on mõõkade viis ja mõõkade neli. Puutud kokku keeruliste situatsioonidega, kus pead julgema enda eest seista. Nüüd on oluline, et sa ei suruks oma mõtteid ega tundeid alla. Just üksteisega suhtlemine, enda arusaadavaks tegemine ning oma soovide ja vajaduste väljendamine on praegu väga olulise tähtsusega. Sa vajad kindlustunnet, loogikat, rahu ja selget mõistust, et teha nii enda kui teiste jaoks parimaid otsuseid.

NÄDALA TAROSKOOP 14. - 20.03

Kaljukits (22. detsember - 19. jaanuar)

Nädala võtab kokku mõõkade kuus. Nüüd hakkavad asjad sinu jaoks liikuma positiivses suunas. Kui varasemalt tundsid, et oled ummikus või pead ebameeldivustega silmitsi seisma, siis nüüd lõpuks tunned, et asjad hakkavad tasapisi paranema. Muutused ei tule küll üleöö, kuid samm sammult liigud eemale sellest, mis on sulle meelehärmi valmistanud. Võimalikud on ka reisimised, mis sulle vaheldust pakuvad ja meeleolu tõstavad.

Veevalaja (20. jaanuar - 18. veebruar)

Nädala kaart on tugevus. Nüüd saabuvad sinu teele keerukad ülesanded, mille lahendamiseks vajad nii sisemist jõudu kui meelekindlust. Pead suutma oma vaadete eest seista ja vajadusel ka kogu hingejõu kokku võtta, kui soovid saavutada oma eesmärke. Õnneks on sinus suur annus kõike seda, mida hetkel vajad, lihtsalt lase oma ressursid käiku.

Kalad (19. veeb - 20. märts)

Nädala energiad võtab kokku sauade kuus. Oled teel millegi suurepärase poole. Sind ootavad ees positiivsed uudised ning asjad laabuvad sinu poolt soovitud viisil. Kasuta praegust aega selleks, et viia oma unistusi ellu. Nüüd on sulle abiks lisaks sinu enda teotahtele ja hingejõule ka universumi energiad.

Jäär (21. märts - 20. aprill)

Nädalat iseloomustab karikate kuus. Nüüd saad tunda edu ja võidurõõmu. Sinu eesmärgid täituvad ning sa tunned, et panustatud aeg ja energia ei ole maha visatud, vaid on end kuhjaga ära tasunud. Ära nüüd peatu, vaid jätka ikka samas vaimus. Sellega kindlustad, et sinu eesmärgid jäävad pikaks ajaks püsima.

Sõnn (21. aprill - 21. mai)

Nädala kaart on mõõkade kolm. Praegune aeg ei ole lihtne ja lahti saavad kisutud nii mõnedki vanad haavad, kuid hea on kogu asja juures see, et saad võimaluse lõpuks ära lahendada need probleemid, mis pole oma lõpplahendust leidnud ja on hinges kripeldanud. Praegu on ka oluline vahet teha, kas mured, mis sul on, põhinevad reaalsusel või on mängus irratsionaalne hirm, mis on sind enda alla haaranud.

Kaksikud (22. mai - 21. juuni)