Lahkuminek paarisuhtes: Justkui auk on südames!

See sõnamäng tuleb minuga kaasa. Rullin neid sõnu enda peas. Jõuan mõttele, et eelkõige pean end ise armastama, siis olen ka teistele armastusväärne. Ja enda suhtes armastustunde ülesleidmine on üks väärtuslikumaid kogemusi üldse. Kordan aeg-ajalt endale ajakirja Vogue legendaarse peatoimetaja Anna Wintouri sõnu: "Own who you are, but without apology." Mis tähendab umbes seda, et aktsepteeri ennast sellisena, nagu oled. Julgen arvata, et igaühel meist on teinekord keeruline endaga leppida. Mina visualiseerin endale, kuidas ma justkui kallistan oma olemust ega süüdista end, et olen just selline.