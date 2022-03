Ülitundlikku inimest ei ole olemas!

Päris tugev väide, kas pole? Täpsem on väita, et kasutades väljendit "ülitundlik inimene" esindab see lihtsalt ühte nähtaval olevat inimeseks olemise omaduste kogumit, olles nii ühiseks nimetajaks. Ja see ühendav, hetkel olevate omaduste kohtumispunkt, on vägagi olemas. Küll aga pole see midagi jäävat, paratamatut ja püsivat, vahendab Ülitundlikinimene.ee.