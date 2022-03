Alkeemia lugemisnurk | Kui keskendume ainult meie elu purustanud sündmustele ja nendest mõtlemisele, siis püsib meie jaoks pidev katastroofiolukord

Et sellest seisundist paremini aru saada, võib tuua paralleeli paarisuhte lõppemisest partneri surma tõttu. Kaotusel pole tegelikult vahet, aga ühe puhul on head kergem vastu võtta ja teise puhul raskem. Lahkuminek partneri valiku tõttu on selline olukord, kus konflikt ja pettumus varjutavad hea - kuigi head selles pidi ju olema, sest see suhe poleks kestnud, kuni kestis, kui selles poleks olnud midagi head. Surma puhul näeme head kergemini isegi siis, kui kooselu viimased aastad ei ole olnud kuigi õnnelikud ja rahulolu pakkunud.

Sõltumata sellest, kas suudame näha head või mitte, on oluline suunata oma tähelepanu kriisi põhjustanud hetkest eemale. See tähendab, et meenutame ja räägime ka muid lugusid traagikat tekitanud lugude kõrval. Kui me surma läbi lahkunud inimest meenutame, siis ikka on põhjust mäletada tema elatud elu, mitte surmahetke või matuseid. Meie lein on põhjustatud olulise inimese surma läbi kaotamisest - kui me oleks temaga kohtunud alles surmahetkel või võõrana sattunud ta matustele, poleks tema surm meile erilist mõju avaldanud. Lein valdab meid ikka ühiselt kogetud mineviku tõttu ja seepärast on oluline just seda ühist elu meenutada, mitte keskenduda surmale. Surm on ainult selle mitmekesise eluloo lõpetaja ja ei räägi tegelikust inimesest ja tema elust eriti midagi.