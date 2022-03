Emotsionaalne vägivald suhtes: Mis takistab tõde märkamast ja tunnistamast?

Töö käigus selgus, et abikaasa pidev vigade otsimine, ebarealistlikud nõudmised, perfektsionism ja omandiinstinkt olid pannud Ramona emotsionaalselt ja füüsiliselt endasse tõmbuma. Selgitasin talle, et naised on bioloogiliselt nii üles ehitatud, et nad peavad seksiisu tekkimiseks tundma end turvaliselt ja lõõgastunult. Täiesti loomulik on, et need, keda pidevalt alandatakse ning kelle kallal emotsionaalset vägivalda kasutatakse, sulguvad seksuaalses plaanis. Teisisõnu, meie keha, eriti meie suguelundid, ei reageeri ei lõdvestumise ja märgumisega, mis seksi meeldivaks või isegi võimalikuks muutmiseks vajalikud on. Seega, Ramona seksiisu kadumine oli täiesti mõistetav. Ta keha sulgus täielikult. Sulgus sedavõrd, et ilma valu või ebamugavust tundmata ta seksida enam ei suutnud. (Mehe keha täpselt samamoodi vägivallale ei reageeri, kuid ka nemad võivad emotsionaalselt sulguda ja lakata partneriga end turvaliselt tundmast.)

Klient Tom tuli teraapiasse, sest ta tundis sageli masendust, ei saanud hästi magada ja oli sageli haige. Ta oli läbinud põhjaliku arstliku läbivaatuse ja ta tervis oli korras, mistõttu arst oli ta teraapiasse saatnud. Mõne seansiga sai selgeks, et Tom kannatab emotsionaalse vägivalla all. "Mu naine on veendunud, et ma ei armasta teda ning ta otsib igal sammul sellele tõestust. Aastaid on ta kurtnud, et ma ei too talle enam lilli. Ja nii tuli see mõne nädala eest mulle meelde ja ma ostsin talle töölt tulles lilled. Ta heitis neile ühe pilgu ja ütles: "Sa ju tead, et mulle karikakrad ei meeldi, miks sa siis ostad neid mulle?" Pean tunnistama, et ta tõesti kunagi ammu ütles, et talle karikakrad ei meeldi, aga mul ei olnud see enam meeles. Ja kui ma selle valmiskimbu ostsin, ei tulnud mulle pähegi küsida, kas selles ka karikakraid sees on. Ju ma oleks pidanud." "Kas su naine tunnustas fakti, et sa olid tema peale mõelnud, et sul oli olnud meeles lilli osta?" küsisin. "Ei, ta oli karikakarde pärast liiga endast väljas." "Kas sul on tunne, et sa ei tee kunagi midagi õigesti? Et mida sa ka ei teeks, ikka ei suuda sa talle meele järele olla?" uurisin edasi. "Noh, jah, aga vahel ma arvan, et tal on ka õigus. Vahel ma ise ka kahtlen, kas ma ikka armastan teda." "Miks nii?" "Noh, sageli kui ma teen midagi, et oma armastust näidata, süüdistab ta mind näitlemises. Üritasin seda karikakarde fiaskot kuidagi kompenseerida ja viisin ta välja ühte väga kenasse restorani romantilisele õhtusöögile. Kuid selle asemel et rõõmustada, vaatas ta mulle otsa ja ütles: "Sa ainult teed nägu - tahad jätta muljet, et oled hea abikaasa. Kuid kui sa mind tõesti armastaks, poleks sa neid karikakraid mulle üldse toonud.""